Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolar harcadı! Artık anne olamayacak

31 Ağustos 2024 17:40 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 17:41

31 yaşındaki Jennifer Pamplona, hayranlık duyduğu Kim Kardashian'a benzemek amacıyla çok fazla dolgu enjeksiyonu yaptırması nedeniyle anne olma hayallerinin yıkıldığını açıkladı.

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Pamplona, vücudunu Kim Kardashian'a benzetmek için 1 milyon dolardan (yaklaşık 34 milyon TL) fazla harcayarak ameliyat bağımlısı yaşam tarzı nedeniyle sık sık manşetlere çıkıyor. Ancak "kalça dolgusundan" kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle bebek sahibi olma şansının düşük olduğuna dair kötü bir haber aldı.

KIM KARDASHIAN TUTKUSU, ANNE OLMA HAYALİNİ YIKTI

Pamplona, Need To Know'a yaptığı açıklamada, acısının çok büyük olduğunu ve böyle bir durumla yüzleşmeyi hiç beklemediğini belirterek, "Her zaman anne olmayı hayal ettim. Küçüklüğümden beri kendi çocuklarıma sahip olacağım ve bir aile kuracağım anı düşlerdim. Şimdi, görünüşümü iyileştireceğine inandığın bir şey, bu hayalimi yok etti." diye konuştu.

JENNIFER PAMPLONA'NIN YAPTIRDIĞI DOLGULAR, KOMPLİKASYONA YOL AÇTI

Polimetil-metakrilat (PMMA), genellikle cildin şeklini iyileştirmek veya yara izini düzeltmeye yardımcı olmak için dermal dolguların oluşturulmasında kullanılan bir madde ve aynı zamanda "kalça büyütme" için de kullanılıyor. Ancak bu maddenin, iltihaplanma ve enfeksiyon gibi sağlık sorunlarına yol açma riski bulunuyor.

Madde, enjeksiyon bölgesinden göbek altında karnın en alt bölümü olarak bilinen pelvik bölge de dahil olmak üzere vücudun diğer alanlarına sıçrayabiliyor ve bu da üreme organlarının işleyişini etkileme riski doğuruyor.

Jennifer Pamplona'nın vakasında uzmanlaşan plastik cerrah Dr. Carlos Rios'a göre, model 10 yıldan uzun bir süre önce prosedürü geçirdikten sonra kalçalarında ve bacaklarında şiddetli ağrılar yaşamaya başladı. Rios, kendi hazırladığı "Bağımlılık" adlı belgeselde modelden ve bunun sonucunda karşılaştığı komplikasyonlardan bahsetti ve Jennifer'ın durumunu 'ölüm kalım meselesi' olarak nitelendirdi.

Dr. Rios, yaptığı açıklamada Pamplona'nın kalçasına biyoplasti olarak bilinen bir prosedürle PMMA enjekte edildiğini belirtti. "Gösterdiği semptomlar bu prosedürün doğrudan bir sonucuydu. Pamuk ipliğine bağlıydı. Meditasyon, uygun diyet, takviye ve ilaç tedavisiyle onu şimdilik stabilize etmeyi başardık. Bu bir ölüm kalım meselesiydi." dedi.

17 YAŞINDAN BERİ ESTETİK AMELİYATLAR GEÇİRİYOR

Daily Mail'in aktardığına göre Jennifer Pamplona, 17 yaşında estetik ameliyatlar geçirmeye başladı ve o zamandan beri vücudunda ve yüzünde 30'dan fazla işlem yaptırdı. Ancak 2022 yılında vücut dismorfisi teşhisi konulduktan sonra durmaya karar verdi. Şu anda büyük acılar çektiği ve komplikasyonlarla yüzleştiği bir dönemden geçiyor.

Pamplona, "Kısıtlamalarım çok ciddi ve geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Herkes duygusal sağlığına dikkat etseydi, estetik işlemler daha az olurdu." dedi ve bilinçli yapıldığı sürece plastik cerrahiye karşı olmadığını ifade etti.