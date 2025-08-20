Melis Birkan'ın filmleri aratmayan keşfedilme hikayesi

Komedi Dükkanı, İşler Güçler, Söz, Sefirin Kızı gibi yapımlarda rol alan Melis Birkan, son olarak ise Güzel Aşklar Diyarı dizisinde rol aldı. Oyuncu ilk kez katıldığı programda nasıl oyuncu olduğunu paylaştı.

MELİS BİRKAN'IN KEŞFEDİLME HİKAYESİ

Bir programa konuk olan Melis Birkan, oyunculuğa başlama hikayesini anlattı. Birkan, "Bir organizasyona gitmiştim. O da oyuncusuyla gelmişti. Yanımdan geçerken kartını uzattı, ‘Ara beni’ dedi. Dedim ki; ‘Bunlar filmlerde olur, dalga mı geçiyorlar?’ Eve gittim, anneme ‘Böyle bir şey oldu, ben bunu aramam’ dedim. ‘Kızım bir ara’ dedi. Gittim görüştüm. Özlem’e dedim ki; ‘Ben dans okudum. Benden oyuncu olmaz’. ‘Tamam, sana dans kariyeri yaparız ama bunu da dene’ dedi. 1.5 sene bu işi yapabileceğime dair beni ikna etmeye çalıştı. Sonunda kazanan o oldu" ifadelerini kullandı.

2022 yılında Aras Aydın ile evlenen Melis Birkan, "Benim kıymetlim, her anının sana mutluluk ve umut verdiği çok güzel bir yaş olsun... İyi ki doğmuş, iyi ki benim sevgilim ve kocam olmuşsun... O güzel ve heyecanlı kalbinden geçen her dileğinin gerçek olduğu çok güzel bir yaşın olsun bitanem... Seninle ilgili daha güzel şeyler yazamıyorum sonra nazar değiyor. Çok güzel bir adamsın ve çok seviliyorsun, yeni yaşında da hep böyle bol bol öpülesin tarafımdan" notuyla eşinin doğum gününü kutladı.

MELİS BİRKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Temmuz 1982 Eskişehir doğumlu Melis Birkan, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Leyla ile Mecnun dizisinin 3. sezonunda "Leyla" rolünde oynadı.