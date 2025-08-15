Murat Yıldırım hakkında iddia sosyal medyayı salladı! Rol arkadaşlarını işten mi çıkardı?

Ramo, Asi, Aziz, gecenin Kraliçesi ve Gizli Bahçe gibi dizilerde rol alan Murat Yıldırım, son olarak Güller ve Günahkar dizisiyle ekrana dönecek. İddialara göre; Murat Yıldırım'ın anlaşma dahi sağlayan oyuncularla çalışmak istemedi ve işten çıkarılmalarını istedi.

MURAT YILDIRIM HAKKINDA ÇIKAN İDDİALAR ŞOK ETTİ

Başrolünde Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Güller ve Günahlar dizisi 25 Ağustos'ta sete çıkacak. Murat Yıldırım'ın Serhat, Cemre Baysel'in ise Zeynep rolüyle yer aldığı dizinin setinde karışıklık olduğu iddia edildi.

Muhabir Akif Yaman'ın iddiasına göre; Güller ve Günahlar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım’ın, proje için daha önce anlaşıp sözleşme imzalayan bir kaç oyuncuyu işten çıkarttığı öğrenildi.

20 YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU

Güller ve Günahlar dizisinin başrol oyuncuları da eleştiri oklarının hedefi oldu. Cemre Baysel'in 26 yaşında, Murat Yıldırım'ın ise 46 yaşında olmasına eleştiri yağdı. İki oyuncu arasında 20 yaş farkının olmasını eleştiren sosyal medya kullanıcıları, ya Cemre Baysel'in yanına daha genç ya da Murat Yıldırım'ın partneri olarak 35 yaş üzeri oyuncular seçilmesinden yana oldu.