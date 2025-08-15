Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Murat Yıldırım hakkında iddia sosyal medyayı salladı! Rol arkadaşlarını işten mi çıkardı?

Güller ve Günahlar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyada gündem oldu. Muhabir Akif Yaman, Murat Yıldırım'ın imza dahi atan oyuncuları işten çıkarttığını iddia etti.

Murat Yıldırım hakkında iddia sosyal medyayı salladı! Rol arkadaşlarını işten mi çıkardı?
15.08.2025
15.08.2025
Ramo, Asi, Aziz, gecenin Kraliçesi ve Gizli Bahçe gibi dizilerde rol alan , son olarak Güller ve Günahkar dizisiyle ekrana dönecek. İddialara göre; Murat Yıldırım'ın anlaşma dahi sağlayan oyuncularla çalışmak istemedi ve işten çıkarılmalarını istedi.

MURAT YILDIRIM HAKKINDA ÇIKAN İDDİALAR ŞOK ETTİ

Başrolünde ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Güller ve Günahlar dizisi 25 Ağustos'ta sete çıkacak. Murat Yıldırım'ın Serhat, Cemre Baysel'in ise Zeynep rolüyle yer aldığı dizinin setinde karışıklık olduğu iddia edildi.

Murat Yıldırım hakkında iddia sosyal medyayı salladı! Rol arkadaşlarını işten mi çıkardı?

Muhabir Akif Yaman'ın iddiasına göre; Güller ve Günahlar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım’ın, proje için daha önce anlaşıp sözleşme imzalayan bir kaç oyuncuyu işten çıkarttığı öğrenildi.

Murat Yıldırım hakkında iddia sosyal medyayı salladı! Rol arkadaşlarını işten mi çıkardı?

20 YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU

Güller ve Günahlar dizisinin başrol oyuncuları da eleştiri oklarının hedefi oldu. Cemre Baysel'in 26 yaşında, Murat Yıldırım'ın ise 46 yaşında olmasına eleştiri yağdı. İki oyuncu arasında 20 yaş farkının olmasını eleştiren sosyal medya kullanıcıları, ya Cemre Baysel'in yanına daha genç ya da Murat Yıldırım'ın partneri olarak 35 yaş üzeri oyuncular seçilmesinden yana oldu.

Murat Yıldırım hakkında iddia sosyal medyayı salladı! Rol arkadaşlarını işten mi çıkardı?
