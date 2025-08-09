Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan itirafı: Hayatımın en büyük cesareti

Çocuklar Duymasın ile popüler olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu. "Hayatımın en büyük cesareti onunla olmaktı" diyen Altuğ'un sözleri sosyal medyada gündem oldu!

Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan itirafı: Hayatımın en büyük cesareti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.08.2025
16:56
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
17:24

, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. İki ünlü ismin aralarındaki 9 yaş farkı sık sık gündem olurken Pınar Altuğ'dan yıllar sonra bir itiraf geldi.

PINAR ALTUĞ'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Pınar Altuğ, 2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" dizisinin setinde Yağmur Atacan ile tanıştığını söyleyerek tanışma hikayelerini, "Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz, bir gün giyinme odama habersizce girmesiyle başladı. O an hayatıma farklı bir heyecan girdi." sözleriyle anlattı.

Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan itirafı: Hayatımın en büyük cesareti

Bu ilk karşılaşma kısa sürede romantik bir ilişkiye dönüştü. 2008 yılında evlenen çiftin aralarındaki 9 yaş farkı, çiftin o dönem magazin basınında en çok konuşulan yönlerinden biri oldu.

Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan itirafı: Hayatımın en büyük cesareti

İlişkilerinin başında birçok kişinin "uzun sürmez" dediğini hatırlatan Pınar Altuğ, eleştirilere aldırış etmediklerini belirterek, "Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Ama biz birbirimize inandık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı." dedi.

Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan itirafı: Hayatımın en büyük cesareti
