SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Rihanna sokakta pijamayla dolaştı! Herkes Avrupa Yakası Gaffur'a benzetti

Üçüncü çocuğuna hamile olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna sokak stiliyle gündem oldu. Pijamalarını giyip yürüyüş yapan Rihanna, sosyal medyada bir döneme damgasını vuran Gaffur karakterine benzetildi.

Rihanna sokakta pijamayla dolaştı! Herkes Avrupa Yakası Gaffur'a benzetti
İlk oğlunu 2022 yılında dünyaya getiren , Barbadoslu şarkıcı, 12 Şubat 2023'te ise Super Bowl devre arasındaki performansında hayranlarını şoke eden haberi vererek; ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı. Ünlü çift, Riot Rose adını verdikleri ikinci oğullarını ise 3 Ağustos'ta gizlice kucaklarına almıştı. Rihanna üçüncü çocuğuna hamile haberleriyle hayranlarını da şaşırtmıştı. Pijamalarıyla görüntülenen Rihanna, sosyal medyanın diline düştü.

RİHANNA PİJAMALARIYLA TÜM DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Müzik kariyerine ara veren çocuklarıyla ilgilenen Rihanna bu sefer ise stiliyle gündeme geldi. Pembe renkli pijamasını yine pembe renkli 2019'un trendi olan keçi ayakkabıları, yine ona aynı tonlarda eşlik eden bandana ve takılarla kombinleyen Rihanna'ya bu kısa gezintisinde ise büyük oğlu RZA eşlik etti. Anne-oğul Los Angeles sokaklarında böyle objektiflere yansıdı.

Rihanna sokakta pijamayla dolaştı! Herkes Avrupa Yakası Gaffur'a benzetti

RİHANNA, SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Rihanna'nın pembe pijamalarını gören sosyal medya kullanıcıları, eğlenceli yorumlarıyla dikkat çekti. Rihanna'nın sokak stili bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinde Peker Açıkalın'ın oynadığı Gaffur tiplemesinin kıyafetlerine benzetildi.

Rihanna sokakta pijamayla dolaştı! Herkes Avrupa Yakası Gaffur'a benzetti
