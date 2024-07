Selena Gomez tarihe geçti! İki dalda aday oldu

18 Temmuz 2024 13:55 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 13:55

Oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, Only Murders in the Building dizisi ile hem yönetici yapımcı hem de oyuncu olarak tarihe geçti. Selena Gomez daha önce dizide yönetici yapımcı olarak aday gösterilmiş ancak oyunculuk kategorisinde aday olmamıştı.

SELENA GOMEZ TARİH YAZDI

Selena Gomez'in hem yapımcı hem de oyuncu olarak yer aldığı Only Murders in the Building dizisi Gomez'in En İyi Komedi Dizisi dalında üst üste üçüncü kez aday gösterilmesi ve Emmy tarihinde en çok aday gösterilen Latin yapımcı yaptı.

Daha önce 1983'te Rita Moreno, 2007 ve 2008'de America Ferrera ve geçen yıl Wednesday'le Jenna Ortega'nın ardından, kategori tarihinde aday gösterilen 4. Latin ise Selena Gomez oldu. Ugly Betty'deki performansıyla Ferrera, bu üçlü arasındaki tek kazanan kişi.