Türkiye'nin en çok dinlediği sanatçılar ve şarkılar belli oldu! Spotify listeyi paylaştı

2024 yılının en popüler şarkıları ve sanatçıları Spotify tarafından açıklandı. Türkiye'de bu yılın en çok dinlenen sanatçısı Semicenk olurken, en fazla ilgi gören şarkı ise Era7capone, Batuflex ve Narco'nun ortak çalışması olan 'CISTAK' oldu. Dünya genelinde ise 2024 yılı boyunca en çok dinlenen sanatçı Taylor Swift olarak öne çıkarken, 'Espresso' adlı şarkısıyla Sabrina Carpenter listelerin zirvesine yerleşti. Listenin değişmeyen ve eskimeyen ismi Sezen Aksu ise Türkiye'de en çok dinlenen kadın şarkıcı oldu.

Spotify​, 2024 yılı için hazırladığı "Yılın Özeti"ni paylaştı. Türkiye​'de ve dünyada en çok dinlenen sanatçılar, albümler, podcastler ve şarkılar açıklandı.

Bu yıl da Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar merak edilirken zirvede özellikler gençlerin dinlediği Semicenk yer aldı. Sanatçı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2024'te de Türkiye'nin en çok dinlenen ismi oldu. Yılın en popüler şarkısı ise Era7capone, Batuflex ve Narco'nun birlikte seslendirdiği 'CISTAK' oldu.

ESKİMEYEN SES; SEZEN AKSU

Semicenk’i, Spotify'ın "Top 10" listesinde üç farklı şarkısıyla temsil edilen Lvbel C5 izledi. Üçüncü sırada ise Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu yer aldı. Sezen Aksu aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen kadın şarkıcısı oldu.

TÜRKİYE'DE 2024'TE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR

- Semicenk

- Lvbel C5

- Sezen Aksu

- BLOK3

- UZI

- Ati242

- Motive

- Hande Yener

- Dedublüman

- cakal

TÜRKİYE'DE 2024'TE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

- CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco

- Lan - Zeynep Bastık

- DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5

- Sezen Aksu - Lvbel C5

- Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin

- Sen Bilmezsin - Dedublüman

- SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5

- Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök

- Renklensin - Reynmen

- Dale Don Dale - ElMusto

TÜRKİYE'DE 2024'TE EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER

-Manifesto - Ati242

- 7EDI - Era7capone

- EL CHAVO - UZI

- OBSESİF - BLOK3

- ROMANTİK - Motive

- Fatih - Mabel Matiz

- Kan - UZI

- Nefes - Derya Uluğ

- Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan

- Silah Gibi - Cash Flow

TÜRKİYE'DE 2024'TE EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR

-Sezen Aksu

-Hande Yener

-Gülşen

-Simge

-Melike Şahin

-Sertab Erener

-Ebru Gündeş

-Zeynep Bastık

-Bengü

-Derya Uluğ

DÜNYADA 2024'TE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR

- Taylor Swift

- The Weeknd

- Bad Bunny

- Drake

- Billie Eilish

- Travis Scott

- Peso Pluma

- Kanye West

- Ariana Grande

- Feid

DÜNYADA 2024'TE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

- Espresso - Sabrina Carpenter

- Beautiful Things - Benson Boone

- BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish

- Gata Only - FloyyMenor, Cris MjLose Control - Teddy Swims

- End of Beginning - Djo

- Too Sweet - Hozier

- One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) - The Weeknd

- Cruel Summer - Taylor Swift

- Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga

DÜNYADA 2024'TE EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER

-THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY - Taylor Swift

-HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish

-Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter

-MAÑANA SERÁ BONITO - Karol G

-eternal sunshine - Ariana Grande

-1989 (Taylor’s Version) - Taylor Swift

-SOS - SZA

-Lover - Taylor Swift

-Fireworks & Rollerblades - Benson Boone

-Starboy - The Weeknd