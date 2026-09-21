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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 12:07

Yalçın ailesinin Kanlıca'daki yalısına sürpriz talip! Teklif ettiği rakam dudak uçuklattı

Son zamanlarda Kanlıca’daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı’nın satış haberiyle gündeme gelen Yalçın ailesine sürpriz bir talip çıktı. Aylardır alıcı arayan tarihi yalıya gelen teklif dudakları uçuklattı. Yalının satışının yapılıp yapılmayacağı ise merak edildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Yalçın ailesinin Kanlıca'daki yalısına sürpriz talip! Teklif ettiği rakam dudak uçuklattı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 12:07

Ünlü iş insanı Faruk Yalçın, 2008 yılında hayatını kaybetmişti. Yalçın'ın vefatının ardından çocuklarına kalan Kanlıca'daki tarihi yalı ise satışa çıkarılmıştı. Aylardır alıcı arayan Kanlıca’daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı’nı mirasçılar önce 70 milyon dolara satışa sürmüştü. Yalıya alıcı çıkamayınca geçtiğimiz ay rakam 55 milyon dolara çekilmişti. Son zamanlarda satış haberleriyle gündemde yerini alan Yalçın ailesinin yalısına sürpriz bir talip çıktı. Alıcının tektif ettiği rakam adeta dudakları uçuklattı. Mirasçılar tarafından yalının satışının yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.

YALÇIN AİLESİNİN YAĞCI HACI ŞEFİK BEY YALISI'NA SÜRPRİZ TALİP!

Faruk Yalçın'ın ölmeden önce çocuklarına miras bıraktığı Kanlıca’daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı, ilk evliliğinden çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden olan Süreyya Yalçın tarafından aylar önce el altından 70 milyon dolara satmaya çalıştıkları ortaya çıkmıştı. Mirasçılar, yalıya alıcı çıkamayınca geçtiğimiz ay bir emlak şirketiyle anlaşıp fiyatı 55 milyon dolara düşmüşlerdi.

Yalçın ailesinin Kanlıca'daki yalısına sürpriz talip! Teklif ettiği rakam dudak uçuklattı

Ünlü iş insanı Faruk Yalçın, 2008 yılında hayatını kaybetmişti. Yalçın'ın vefatının ardından çocuklarına kalan Kanlıca'daki tarihi yalı ise satışa çıkarılmıştı. İlk önce 70 milyon dolara sonrasında ise 55 milyon dolara satışa sunulan Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı, magazin gündeminde zaman zaman satış haberleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Yaşadığı yıllarda dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Faruk Yalçın'ın Kanlıca'daki yalısına sürpriz bir talip çıktı.

Yalçın ailesinin Kanlıca'daki yalısına sürpriz talip! Teklif ettiği rakam dudak uçuklattı

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Faruk Yalçın'ın mirasçılarının, bugünkü kurla yaklaşık 2 milyar 680 milyon lira istedikleri Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı'na talip çıktığı öğrenildi. 11.3 milyar dolarlık servetiyle 'Dünyadaki En Zengin Türk' olarak gösterilen, Amerika'nın Yoğurt Kralı , Yalçın ailesinin Kanlıca'daki yalısına talip oldu. Amerika'da yoğurt markası sahibi olan ve orada yaşayan ama markasını Türkiye'ye de taşımak istediğini söyleyen Hamdi Ulukaya, bir ayağı İstanbul'da olacağı için kendisine bir ev bakmaya başladığı ortaya çıktı.

Yalçın ailesinin Kanlıca'daki yalısına sürpriz talip! Teklif ettiği rakam dudak uçuklattı

30 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİ!

Erzincan'ın İliç ilçesinde doğan Hamdi Ulukaya, 1994'te İngilizce öğrenmek için ABD'ye yerleşmişti. 2005 yılında New York eyaletinde kapanan eski bir yoğurt fabrikasını satın alarak kurduğu Chobani'yi, birkaç yıl içinde ülkenin en çok satan yoğurt markasına dönüştüren Ulukaya, Faruk Yalçın'ın mirasçılarına bıraktığı Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı'na talip oldu.

Yalçın ailesinin Kanlıca'daki yalısına sürpriz talip! Teklif ettiği rakam dudak uçuklattı

Geçmişte de tarihi Feyyaz Tokar Yalısı'nı 45 milyon dolara satın alan Hamdi Ulukaya'nın, Faruk Yalçın'dan kalan Kanlıca'daki yalıya 30 milyon dolar teklif verdiği öğrenildi. Yalıyı gezip detaylı bilgi aldığı öğrenilen Ulukaya'nın yalıyı beğendiği ancak kardeşlerin istediği rakam yerine 30 milyon dolarlık (bir milyar 460 milyon lira) teklif verdiği ortaya çıktı.

Yalçın ailesinin Kanlıca'daki yalısına sürpriz talip! Teklif ettiği rakam dudak uçuklattı

Bugün 11,3 milyar dolarlık serveti ile 'Dünyadaki En Zengin Türk' unvanını taşıyan Hamdi Ulukaya'nın dudak uçuklatan teklifinin ardından Yalçın ailesinin bu rakama ikna olup olmayacağı merak konusu oldu. Ailenin istediği rakamın çok altında, 30 milyon dolarlık bir teklif sunan Ulukaya'nın bu teklifinin kabul edip edilmeyeceği şimdiden araştırılmaya başlandı. 

 

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#hamdi ulukaya
#Kanlıca
#Faruk Yalçın
#Yalçın Ailesi
#Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı
#Magazin
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