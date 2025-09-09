Yasemin Ergene'nin yeni evinin kirası şoke etti!

Oyuncu Yasemin Ergene, iş adamı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı. Çıkan iddiaları yalanlamayan Ergene, boşanma davasının sonuçlanmasının ardından iki çocuğuyla birlikte Beykoz'da lüks bir siteye taşınma kararı aldı. Boğaz manzaralı villasından taşınmaya hazırlanan Ergene'nin ödeyeceği kira fiyatı ise duyanları şoke etti.

KİRA BEDELİ ŞOKE ETTİ

Villanın aylık kirasının 20 bin dolar (yaklaşık 825 bin TL) olduğu belirtilirken, kira bedelinin boşandığı eşi tarafından ödeneceği öğrenildi.

KOMŞULARI BİRBİRİNDEN ÜNLÜ

Ergene’nin yeni komşuları arasında, Fenerbahçe’ye transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Emre Altuğ, Mehmet Topal, popçu Demet Akalın ve Dilan Çıtak gibi ünlü isimler bulunuyor.