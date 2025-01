Yüzüklerin Efendisi oyuncusu Elijah Wood sessiz sedasız evlendi

08 Ocak 2025 17:01 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 17:02

Yüzüklerin Efendisi serisinin başrol oyuncusu Elijah Wood, uzun süredir beraber olduğu hayat arkadaşı Mette-Marie Kongsved ile evlendiğini açıkladı. 43 yaşındaki ABD'li oyuncu Elijah Wood'un İsveç'te 80 kişinin katılımıyla gerçekleşen törenle evlendiği ortaya çıktı.

Yüzüklerin Efendisi'nin 'Frodo Baggins' karakteriyle tanınan oyuncu Elijah Wood, katıldığı programda evlendiğini açıkladı. Wood, 'ailesi ve çocukları' için çok minnettar hissettiğini söyledi.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ'NİN BAŞROL OYUNCUSU EVLENDİ

Yüzüklerin Efendisi serisi, İyi Evlat, Yeşil Sokak Holiganları, Derin Darbe ve Sil Baştan filmleriyle tanınan 43 yaşındaki oyuncu Elijah Wood, 2016 yılında Don't Feel at Home in This World Anymore' filminin setinde tanıştığı Marie Kongsved ile evlendi.

Çifti uzun beraberliklerinin ardından evlendiğini açıkladı. Ünlü oyuncudan açıklama yeni yıl arifesinde İsveç'te yaklaşık 80 kişinin katıldığı samimi bir aile arası törenle evlendiğini yazmasının hemen ardından geldi.