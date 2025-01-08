Yüzüklerin Efendisi oyuncusu Elijah Wood sessiz sedasız evlendi

Yüzüklerin Efendisi'nin 'Frodo Baggins' karakteriyle tanınan 43 yaşındaki ABD'li oyuncu, katıldığı bir podcast yayınında, 33 yaşındaki film yapımcısı Kongsved'den 'eşi' olarak bahsetti. Wood, 'ailesi ve çocukları' için çok minnettar hissettiğini de açıkladı.