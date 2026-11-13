Akşam açlığının önüne geçebilen 2’li! Tokluk hissini uzatıyor, diyetlerin kurtarıcısı oluyor

Birçok kişi gibi sizde akşam yemeklerinden sonra ortaya çıkan açıklamalar nedeniyle kilo aldığınızı düşünerek diyete başlıyor ama daha sonra da bu diyetleri kolaylıkla bozuyor musunuz? O halde akşam açlığının önüne geçen 2’liyle tanışma vaktiniz geldi. Tokluk hissini uzun saatlere çıkartan bu tarif sayesinde hem diyetiniz tehlikeye girmiyor hem de mideniz rahatlıyor. İşte detaylar…

AKŞAM AÇLIĞININ ÖNÜNE GEÇEBİLEN 2’Lİ!

Akşam saatlerinde aniden bastıran açlık hissi, kilo vermeye çalışan ya da diyet yapan kişiler için oldukça zor bir durum oluyor. Özellikle de yemek yediğiniz halde açlık duygusu tavan yapabiliyor. Bu da gidip buzdolabını açıp yemek yemenin yolunu hazırlıyor. Böylelikle de kilo alımlarında en büyük düşman haline geliyor.

Doğru besinlerle bu duruma bir dur diyebilirsiniz. Çünkü açlık hissini kontrol altına almanıza yardımcı olacak 2’li sayesinde açlığınız gidecek. Gece acıkmalarında yüksek kalorili atıştırmalıklara yönelmek yerine süzme yoğurt ve çiğ badem tüketmek, dengeli beslenmenin yardımcısı olur. Sadece ara öğün olarak düşünülmemesi geren bu 2’li sadece uzun süre tokluk verirken bir yandan da sağlıklı beslenmenin yolunu yapar.

Süzme yoğurt, protein içermesiyle birlikte tokluk hissini destekler. Ayrıca çiğ badem, sağlıklı yağları içermesiyle bilinirken diğer bir yandan da lif kaynaklarından sevilen oluyor. Akşam saatlerinde tatlı ya da tuzlu abur cuburlar tüketmektense bu tarz sağlıklı bir besin tüketmek kilo verdirmeye yardımcı olur.

En önemli kurtarıcı yanı ise porsiyon kontrolüyle kilo verme sürecinin de vazgeçilmezleri arasında kendine yer buluyor. Açlığı bitiren 2’li için lazım olanlar sadece süzme yoğurt ve çiğ badem. Gerisi oldukça kolay. İsterseniz bademleri bıçak yardımıyla küçük parçalara getirip süzme yoğurdunun içine atabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise süzme yoğurdun içine bütün bir şekilde çiğ bademleri atarak tüketim yapabilirsiniz.

TOKLUK HİSSİNİ UZATIYOR, DİYETLERİN KURTARICISI OLUYOR

Akşam yemeklerinden sonra devam eden açlıklarda tercih edilecek besinler arasında yerini alan süzme yoğurtlar, normal yoğurtlara kıyasla yoğun bir protein içerdiği için beslenme uzmanlarının da ilk tercihleri arasında yerini alıyor. Özellikle de ara öğünlerde sıklıkla tercih edilse de sindirimi kolay yoğurt çeşitleri arasında yerini alıyor.

Bilindiği üzere protein karbonhidratlara göre daha fazla tok tutar. Bu nedenle de akşam yemeklerinden sonra acıkan kişiler için iyi bir alternatif olan süzme yoğurt tokluk hissinin verilmesine destek oluyor. Çiğ bademde eklenince besleyici özelliği daha da artış gösteriyor.

E vitamini, magnezyum ve lif ile oldukça zengin olan çiğ badem diyet yapanların adeta kurtarıcısı haline geliyor. Özellikle de akşam ortaya çıkan açlıkla birlikte uykunun da gelmemesi durumuna da destek olan besinlerden biri oluyor.

Tabi ki süzme yoğurt ve çiğ bademin tokluk hissini uzatması porsiyon kontrolüne dikkat edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Süzme yoğurt ve çiğ bademi de yerken bir kaseden biraz az olacak şekilde bir tüketim yapılması gerekiyor.