Kilo vermek için saatlerce spor yapmak mı gerekiyor, yoksa beslenmeyi düzenlemek yeterli mi? Bilimsel veriler, kalıcı sonuçlar elde etmek için beslenme düzeni ile fiziksel aktivitenin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

• Kilo kaybının temel mekanizması, vücudun harcadığından daha az enerji almasıyla oluşan kalori açığıdır.

• Beslenme düzenini değiştirmek, tek başına egzersiz yapmaya kıyasla kilo kaybında genellikle daha belirleyici bir rol oynar.

• Egzersiz, enerji harcamasını artırarak kalori açığının oluşmasına yardımcı olur.

• Ağırlık ve direnç egzersizleri, kilo verme sürecinde kas kütlesinin korunmasını destekler.

• Düzenli fiziksel aktivite, verilen kiloların uzun vadede korunmasına katkı sağlar.

• Uyku, stres, yaş, hormonal durum ve kullanılan bazı ilaçlar da kilo yönetimini etkileyebilir.

KALORİ AÇIĞI KİLO KAYBININ TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Vücut ağırlığının azalması, uzun vadede enerji dengesinin negatif yönde değişmesiyle gerçekleşiyor.

Vücut, günlük yaşamını sürdürmek, organların çalışmasını sağlamak, sindirim yapmak ve hareket etmek için enerji harcıyor.

Besinlerle alınan enerji, vücudun toplam enerji ihtiyacının altında kaldığında kalori açığı oluşuyor.

Bu açığın düzenli şekilde sürdürülmesi, vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için depoladığı enerjiyi kullanmasına yol açıyor.

Ancak kalori açığı oluşturmak, aç kalmak veya öğünleri tamamen atlamak anlamına gelmiyor.

NEDEN BESLENME DÜZENİ DAHA BELİRLEYİCİ?

Kilo verme sürecinde beslenmenin önemli olmasının temel nedeni, alınan kaloriyi kontrol etmenin çoğu zaman egzersizle aynı miktarda enerji harcamaktan daha kolay olması.

Örneğin yüksek kalorili bir yiyeceğin tüketilmemesiyle önlenebilecek enerji alımını, egzersizle harcamak için uzun süre fiziksel aktivite yapmak gerekebiliyor.

Üstelik spor sonrasında artan iştah, bazı kişilerde harcanan enerjinin yeniden alınmasına neden olabiliyor.

Bu durum, düzenli egzersiz yaptığı hâlde tartıda beklediği değişimi göremeyen kişilerin yaşadığı sorunlardan biri.

ABD Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü (NIDDK), kilo vermek isteyenlerin sürdürülebilir bir beslenme planı oluşturmasını temel unsurlardan biri olarak değerlendiriyor.

EGZERSİZ SADECE KALORİ YAKMAK İÇİN DEĞİL

Fiziksel aktivitenin kilo verme sürecindeki rolü, egzersiz sırasında harcanan kaloriden çok daha geniş bir çerçeveye sahip.

Yürüyüş, koşu, bisiklet ve yüzme gibi aerobik aktiviteler günlük enerji harcamasını artırıyor.

Bunun yanında direnç egzersizleri, kilo kaybı sırasında kas dokusunun korunmasına yardımcı oluyor.

Özellikle yalnızca beslenme yoluyla kilo veren kişilerde yağ dokusunun yanı sıra kas kütlesinde de azalma görülebiliyor.

Kas kaybını sınırlandırmak, vücut kompozisyonunun korunması ve fiziksel performansın sürdürülmesi açısından önem taşıyor.

VERİLEN KİLOLARI KORUMAK İÇİN HAREKET ŞART

Kilo verme sürecinde hedefe ulaşmak kadar ulaşılan kiloyu korumak da önem taşıyor. Çünkü kilo azaldıkça vücudun günlük enerji ihtiyacı da değişebiliyor.

Daha düşük vücut ağırlığında, aynı günlük faaliyetleri sürdürmek için başlangıç dönemine göre daha az enerji gerekebiliyor.

Bu durum, eski beslenme alışkanlıklarına dönüldüğünde yeniden kilo alma riskini artırabiliyor.

Düzenli fiziksel aktivite, enerji harcamasını destekleyerek bu riskin azaltılmasına yardımcı oluyor.

KALORİ AÇIĞI OLMADAN KİLO KAYBI BEKLENMEMELİ

Cleveland Clinic'te görev yapan egzersiz fizyoloğu Katie Lawton, kilo kaybında beslenme ile egzersizin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Lawton'ın değerlendirmesine göre, tüketilen enerjiden daha fazlası harcanmadığında veya günlük kalori alımı azaltılmadığında kilo kaybı gerçekleşmiyor.

Uzman görüşü, egzersizin tek başına yeterli bir kilo verme yöntemi olarak görülmemesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Bununla birlikte fiziksel aktiviteyi yalnızca tartıdaki rakamı düşürmek için değerlendirmek de doğru değil.

Egzersiz; kalp ve damar sağlığı, kas gücü, uyku kalitesi ve genel fiziksel kapasite üzerinde de olumlu etkiler sağlıyor.

SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

Bilimsel veriler, hızlı sonuç almak amacıyla ağır diyetler uygulamak yerine dengeli bir beslenme ve hareket planının benimsenmesini destekliyor.

Öncelikle kişinin günlük enerji ihtiyacının belirlenmesi ve buna uygun bir kalori açığının oluşturulması gerekiyor.

Protein kaynaklarına, sebze ve meyvelere, lifli besinlere ve yeterli sıvı tüketimine dikkat edilmesi sürecin önemli parçalarını oluşturuyor.

Haftalık egzersiz planına yürüyüş gibi aerobik aktivitelerin yanı sıra kas güçlendirici çalışmaların eklenmesi öneriliyor.