2025 SAG Ödülleri'ne Selena Gomez damga vurdu! İğne ipliğe döndü

Emilia Perez filmindeki rolüyle Altın Küre'ye aday gösterilen 32 yaşındaki Selena Gomez son dönemde Benny Blanco ile aldığı evlilik kararıyla günlerce konuşuldu. Aldığı kilolarla da çok konuşulan Selena Gomez, 2025 SAG Ödülleri'nde verdiği kilolarla dikkat çekti.

SELENA GOMEZ İĞNE İĞLİĞE DÖNDÜ

Hem yer aldığı filmler hem de çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, çıkardığı kozmetik markasıyla servetine servet kattı. Benny Blanco ile evlilik hazırlığında olan Selena Gomez, son dönemde verdiği kilolarla da çok konuşuldu.

Dün gece Los Angeles'ta gerçekleşen SAG Ödülleri'nde 'Only Murders in the Building' dizisiyle 'En İyi Komedi Kadrosu' ödülünü kazanan Selena Gomez, lacivert elbisesiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Geçtiğimiz yıl beyaz elbisesiyle SAG Ödülleri'ne katılan Selena Gomez, aldığı kilolarla çok konuşulmuştu. Bu yıl aynı ödül törenine lacivert elbisesiyle katılan Selana Gomez'in verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

SAG Ödülleri'nde, sinema alanında 'A Complete Unknown'daki performansıyla Timothée Chalamet'nin 'En İyi Erkek Oyuncu', 'The Substance'taki rolüyle Demi Moore'un 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildi. Colin Farrell, Jessica Gunning, Zoe Saldaña da diğer ödül alan isimler arasındaydı. Gecenin kazananlarından biri de gecenin en çok konuşulan ismi Selena Gomez'di.