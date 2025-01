Can Borcu dizisine 6 oyuncu katılıyor

25 Ocak 2025 10:10 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 10:10

Başrolünde Bülent İnal ve Ebru Özkan'ın yer aldığı Can Borcu dizisinin kadrosunda değişim yaşanacak. Hikayesinde de değişikliklerin olacağı diziye 6 yeni oyuncu katılacak.

Cumartesi günleri yayınlanan Can Borcu dizisi son bölümüyle seyircisini şaşırttı. Hikayesinde de değişikliğin yaşanacağı Can Borcu'na yeni oyuncular katılacak. Mine Tugay, Cüneyt Mete, Demircan Kaçel, Selen Soyder ve Çağla Boz gibi isimlerin yer aldığı Can Borcu dizisi bu akşam 6. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak.

CAN BORCU DİZİSİNE 6 YENİ OYUNCU

Can Borcu dizisinin 6. Bölümünde Alayça Öztürk ”Cavidan”, Mihriban Er “Ayten”, Ayhan Eroğlu “Adil” rolleriyle ekibe dahil olacak. Dizinin 7. bölümünde de Timur Ölkebaş “Hakan”, Melih Kırkbir “Ateş” ve Ayşe Yağmur Başak “Eylül” karakterleriyle kadroda yerlerini alıyor.

Dizinin final yapacağı iddia edilmişti ancak dizi aldığı son reytingler sonrası kadrosunu genişleterek yoluna devam edecek.

CAN BORCU KONUSU

Ebru Özkan'ın oynadığı üç çocuk annesi Handan’ın hayatı, kocası Celal’in ve patronu Emel’in yasak ilişkisini öğrenmesiyle alt üst olur. . Olaylar beklenmedik bir şekilde gelişir ve Mehmet’in arabasıyla çarpıştığı Celal’in ölümüyle her şey daha da karmaşık hale gelir. İki aile birbirine bu kadar uzakken, yeni olaylar her şeyi daha da karmaşık hale getirecektir.