Çarpıntı dizisinde Gürberk Polat, Kerem Bürsin'in yumruğuyla yaralandı! Bakın o anları nasıl anlattı

Çarpıntı dizisinde Kerem Bürsin'in oynadığı karakter Aras ile Gürberk Polat'ın oynadığı Emre karakterini kavga sahnesinde talihsiz bir kaza yaşandı.

ÇARPINTI DİZİSİNDE TALİHSİZ KAZA

Lizge Cömert'in oynadığı Aslı karakterinin eski erkek arkadaşını oynayan Gürberk Polat'ın oynadığı Emre karakteri atışınca dizide olaylar büyüdü. Kerem Bürsin'in oynadığı Aras karakteri, Gürberk Polat'a sahne gereği yumruk atınca olanlar oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çekimler sırasında yaralanan Polat yaşadığı olayı kadrosunda yer aldığı bir Umut filminin basın toplantısında yaşananları anlattı. Gürberk Polat, Kerem Bürsin'in yumruk sahnesi sonrası kameraya çarptığını söyledi.

ÇARPINTI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aslı'nın annesi Hülya, üç çocuğunu tek başına büyütürken; zengin bir ailenin gelini Tülin ise kızı Melisa'ya tutunmaya çalışıyor. Farklı dünyalardan gelen bu iki annenin yolları, trajik bir olay sonucu kesişiyor. Dizi; aile bağları, sınıf farkı ve hayatta kalma mücadelesini duygusal bir dille işliyor.