Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Çarpıntı dizisinde Gürberk Polat, Kerem Bürsin'in yumruğuyla yaralandı! Bakın o anları nasıl anlattı

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in başrolünde yer aldığı Çarpıntı dizisinin yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümünde Kerem Bürsin rol gereği Günberk Polat'a yumruk attı. O sahnede kameraya çarpan Gürberk Polat, kafasını kameraya çarparak yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 11:59

Çarpıntı dizisinde 'in oynadığı karakter Aras ile Gürberk Polat'ın oynadığı Emre karakterini kavga sahnesinde talihsiz bir kaza yaşandı.

ÇARPINTI DİZİSİNDE TALİHSİZ KAZA

Lizge Cömert'in oynadığı Aslı karakterinin eski erkek arkadaşını oynayan Gürberk Polat'ın oynadığı Emre karakteri atışınca dizide olaylar büyüdü. Kerem Bürsin'in oynadığı Aras karakteri, Gürberk Polat'a sahne gereği yumruk atınca olanlar oldu.

Çarpıntı dizisinde Gürberk Polat, Kerem Bürsin'in yumruğuyla yaralandı! Bakın o anları nasıl anlattı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çekimler sırasında yaralanan Polat yaşadığı olayı kadrosunda yer aldığı bir Umut filminin basın toplantısında yaşananları anlattı. Gürberk Polat, Kerem Bürsin'in yumruk sahnesi sonrası kameraya çarptığını söyledi.

Çarpıntı dizisinde Gürberk Polat, Kerem Bürsin'in yumruğuyla yaralandı! Bakın o anları nasıl anlattı

ÇARPINTI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aslı'nın annesi Hülya, üç çocuğunu tek başına büyütürken; zengin bir ailenin gelini Tülin ise kızı Melisa'ya tutunmaya çalışıyor. Farklı dünyalardan gelen bu iki annenin yolları, trajik bir olay sonucu kesişiyor. Dizi; aile bağları, sınıf farkı ve hayatta kalma mücadelesini duygusal bir dille işliyor.

Çarpıntı dizisinde Gürberk Polat, Kerem Bürsin'in yumruğuyla yaralandı! Bakın o anları nasıl anlattı

Sıkça Sorulan Sorular

ÇARPINTI EMRE KİMDİR, GÜRBERK POLAT KAÇ YAŞINDA?
1997 doğumlu Gürberk Polat, aslen Eskişehirlidir. 2018 yılında Geleceğin Starı yarışmasını kazanan oyuncu, ilk olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol aldı.
ETİKETLER
#yaralanma
#kerem bürsin
#Çarpıntı
#Gürberk Polat
#Çekim Kazası
#Dizileri
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.