Eurovision 2024 Azerbaycan temsilcisi FAHREE bu akşam 'Özünlə Apar' şarkısı ile yarışacak

07 May 2024 22:22 - Güncelleme : 07 May 2024 22:22

Eurovision Şarkı Yarışması'na geç katılan Azerbaycan, 2008'de yarışmaya dahil olmuştu.

Kısa süreli katılımlarına rağmen, yarışmada izlerini bırakmayı başaran Azerbaycan en son 2011 senesinde Ell ve Nikki'nin "Running Scared" şarkısıyla birinci oldu ve tıpkı Türkiye gibi Eurovision tarihlerinde tek birincilikleri bulunuyor.

Son birkaç yılda ilk ona giremese de, ülke FAHREE ve Ilkin Dovlatov ile umutlarını Eurovision'da değiştirmeyi umuyor.

Azerbaycan'ın Eurovision 2024 temsilcisi FAHREE, 29 yaşındadır.

İsveç'te en çok neyi dört gözle beklediği sorulduğunda FAHREE şunları söyledi: "Memleketim dışında bir sanatçı olmak ve Eurovision yolculuğumun tüm özveri ve çalışmanın ödülünü almaktan gurur duyuyorum."

Eurovision 2024, 7 Mayıs'ta ilk yarı finali gerçekleştirecek ve Azerbaycan bu gecede finale çıkmak için yarışacak.