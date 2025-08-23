Gülenay Kalkan Güller ve Günahlar dizisinin kadrosunda

dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat ile cesur ve dobra olan Zeynep'in karşılaşması üzerine geçen olaylar ekrana yansıyacak. Diziye Ahmet Saraçoğlu'nun Gülenay Kalkan da dahil oldu.

GÜLENAY KALKAN'IN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini üstlendiği "Güller Ve Günahlar" dizinin kadrosuna Ahmet Saraçoğlu'nun ardından bir değerli oyuncu daha katıldı.

Usta oyuncu Gülenay Kalkan Güller ve Günahlar dizisiyle el sıkıştı. Kalkan, Deniz Can Çelik’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Sevim rolünü oynayacak ve Serhat’ın (Murat Yıldırım) annesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

GÜLENAY KALKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

26 Nisan 1959 yaşında Gülenay Kalkavan, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır. Ağa Kız, Gümüş, Anne, Yasak Elma gibi yapımlarda rol aldı.