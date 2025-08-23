Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gülenay Kalkan Güller ve Günahlar dizisinin kadrosunda

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı yeni dizisinin adı belli oldu. Oyuncu kadrosu da oluşan Güller ve Günahlar dizisine son olarak Gülenay Kalkan katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gülenay Kalkan Güller ve Günahlar dizisinin kadrosunda
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 12:21

dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat ile cesur ve dobra olan Zeynep'in karşılaşması üzerine geçen olaylar ekrana yansıyacak. Diziye Ahmet Saraçoğlu'nun Gülenay Kalkan da dahil oldu.

GÜLENAY KALKAN'IN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ve 'in başrollerini üstlendiği "Güller Ve Günahlar" dizinin kadrosuna Ahmet Saraçoğlu'nun ardından bir değerli oyuncu daha katıldı.

Gülenay Kalkan Güller ve Günahlar dizisinin kadrosunda

Yapımcılığı Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, “Güller Ve Günahlar” hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel‘in başrollerini üstlendiği dizinin kadrosuna Gülenay Kalkan katıldı.

Gülenay Kalkan Güller ve Günahlar dizisinin kadrosunda

Usta oyuncu Gülenay Kalkan Güller ve Günahlar dizisiyle el sıkıştı. Kalkan, Deniz Can Çelik’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Sevim rolünü oynayacak ve Serhat’ın (Murat Yıldırım) annesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

GÜLENAY KALKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

26 Nisan 1959 yaşında Gülenay Kalkavan, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır. Ağa Kız, Gümüş, Anne, Yasak Elma gibi yapımlarda rol aldı.

ETİKETLER
#atv
#dizi
#murat yıldırım
#Cemre Baysel
#Gülenay Kalkan
#Güller Ve Günahlar
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.