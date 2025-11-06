Hande Erçel ile Barış Arduç'un dizisindeki prodüksiyon hatası seyircinin gözünden kaçmadı

Son olarak 6. bölümü yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde yapılan hata, seyircisinin gözünden kaçmadı. Telifli görselin yapım ekibinin gözünden kaçması, sosyal medyada "büyük prodüksiyon hatası" yorumlarına yol açtı.

PRODÜKSİYON HATASI GÖZDEN KAÇMADI

Final yapmaya hazırlanan Aşk ve Gözyaşı, bu kez bir çekim hatasıyla gündeme geldi. Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı dizide, bir sahnede unutulan ambleminin ekrana yansıdığı fark edildi. Telifli görselin yapım ekibinin gözünden kaçması, sosyal medyada "büyük prodüksiyon hatası" yorumlarına yol açtı.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Barış Arduç ile Hande Erçel'i üçüncü kez buluşturan Aşk ve Gözyaşı dizisi final kararı aldı. Son olarak 6. bölümü yayınlanan dizide, set durduruldu, hikaye değişti ancak dizi final yapmadan kurtulamadı.

Büyük umutlarla başlayan diziden kötü haber geldi. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı “Aşk Ve Gözyaşı” dizisi 7. bölümde ekrana veda edecek.