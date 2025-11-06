Menü Kapat
17°
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hande Erçel ile Barış Arduç'un dizisindeki prodüksiyon hatası seyircinin gözünden kaçmadı

Final yapmaya hazırlanan ve başrolünde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı dizideki prodüksiyon hatası seyircinin gözünden kaçmadı. Aşk ve Gözyaşı'nın bir sahnesinde telifli görselin kesilmemesi seyircinin dikkatinden kaçmadı.

Hande Erçel ile Barış Arduç'un dizisindeki prodüksiyon hatası seyircinin gözünden kaçmadı
Son olarak 6. bölümü yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde yapılan hata, seyircisinin gözünden kaçmadı. Telifli görselin yapım ekibinin gözünden kaçması, sosyal medyada "büyük prodüksiyon hatası" yorumlarına yol açtı.

PRODÜKSİYON HATASI GÖZDEN KAÇMADI

Final yapmaya hazırlanan Aşk ve Gözyaşı, bu kez bir çekim hatasıyla gündeme geldi. Başrollerini ve 'un paylaştığı dizide, bir sahnede unutulan ambleminin ekrana yansıdığı fark edildi. Telifli görselin yapım ekibinin gözünden kaçması, sosyal medyada "büyük prodüksiyon hatası" yorumlarına yol açtı.

Hande Erçel ile Barış Arduç'un dizisindeki prodüksiyon hatası seyircinin gözünden kaçmadı

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Barış Arduç ile Hande Erçel'i üçüncü kez buluşturan Aşk ve Gözyaşı dizisi final kararı aldı. Son olarak 6. bölümü yayınlanan dizide, set durduruldu, hikaye değişti ancak dizi final yapmadan kurtulamadı.

Hande Erçel ile Barış Arduç'un dizisindeki prodüksiyon hatası seyircinin gözünden kaçmadı

Büyük umutlarla başlayan diziden kötü haber geldi. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı “Aşk Ve Gözyaşı” dizisi 7. bölümde ekrana veda edecek.

Hande Erçel ile Barış Arduç'un dizisindeki prodüksiyon hatası seyircinin gözünden kaçmadı
