He-Man filminden ilk kare geldi: Efsane film live action versiyonuyla dönüyor

80'li yılların efsanevi çizgi filmi He-Man and the Masters of the Universe, uzun bir bekleyişin ardından beyaz perdeye uyarlanıyor. Başrolü üstlenen Nicholas Galitzine, He-Man karakterine hayat verirken, filmden paylaşılan ilk kare hayranları heyecanlandırdı. Son olarak The Idea of You filmiyle dikkat çeken Galitzine, "Gölgelerin gücü adına, güç bende artık" repliğiyle hafızalara kazınan bu ikonik karakteri canlandıracak.

Filmin yapımcılığını Amazon MGM Studios ve Mattel Films üstlenirken, yönetmen koltuğunda Bumblebee filmiyle tanınan Travis Knight oturuyor. Senaryosu Chris Butler tarafından kaleme alınan Masters of the Universe, 5 Haziran 2026'da vizyona girecek. Çekimlerine başlanan film, nostaljik ruhu koruyarak modern bir uyarlama sunmayı hedefliyor.

ROLÜNE NASIL HAZIRLANIYOR?

Filmde He-Man'i canlandırmaya hazırlanan 30 yaşındaki İngiliz oyuncu, Vogue dergisine verdiği röportajda "He-Man gibi olmak için dünyadaki tüm ağır şeyleri kaldırıyorum diyebilirim" ifadelerini kullandı.