Bir kuşağın efsane çizgi-filmi He-Man film oluyor! Skeletor'u oynayacak oyuncu belli oldu

22 Aralık 2024 00:28 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 00:30

Uzun zamandır merakla beklenen Masters of the Universe He-Man live-action filmi için hazırlıklar hız kazandı. Oscar ödüllü Jared Leto’nun, He-Man’in ezeli düşmanı Skeletor’u canlandıracağı film, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle heyecanlandırdı.

Uzun zamandır beklenen Masters of the Universe (He-Man) live-action filmi için çalışmalar başladı. Oscar ödüllü Jared Leto, filmin kötü karakteri Skeletor’a hayat verecek. 2014 yılında Dallas Buyers Club filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Leto, daha önce Suicide Squad filminde Joker karakteriyle büyük yankı uyandırmıştı.

HE-MAN'İ KİM OYNAYACAK?

Leto’nun Skeletor performansı şimdiden büyük merak konusu oldu. He-Man’i Nicholas Galitzine Canlandıracak Eternia'nın süper kahramanı He-Man rolünde, İngiliz oyuncu Nicholas Galitzine yer alacak. "Gölgelerin gücü adına, güç bende artık" repliğiyle hafızalara kazınan bu efsanevi karakter, filmin merkezinde olacak.

YILDIZLARLA DOLU KADRO

Filmin oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor. Glow dizisinden tanınan Alison Brie, Evil-Lyn karakterini, Riverdale yıldızı Camila Mendes ise Teela’yı canlandıracak. Idris Elba, Teela’nın babası Man-at-Arms rolüyle filme güç katarken, Sam C. Wilson, Kojo Attah ve Game of Thrones dizisinin "Dağ"ı Hafthor Bjornsson da kadroda yer alıyor. Yönetmen ve Yapım Ekibi Filmin yönetmen koltuğunda, Bumblebee filmiyle tanınan Travis Knight oturuyor. Senaryo, ParaNorman ve Kubo and the Two Strings filmlerinin yazarı Chris Butler tarafından kaleme alındı. Yapımcılığı ise Amazon MGM Studios ve Mattel Films üstleniyor.

VİZYON TARİHİ: 5 HAZİRAN 2026

He-Man hayranlarının sabırsızlıkla beklediği film, 5 Haziran 2026’da vizyona girecek. Filmin konusu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, güçlü oyuncu kadrosu ve ikonik karakterlerle dolu bu yapım, şimdiden büyük beklenti oluşturdu.