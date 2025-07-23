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Mahkemeden SGK'ya kanser ilacı kararı: Bedeli kesintisiz karşılanacak

İzmir 1. İş Mahkemesi, SGK geri ödeme listesinde olmayan kanser ilacının bedelinin kurum tarafından ödenmesine hükmetti. Karar, benzer durumdaki hastalar için emsal niteliği taşıyor.

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Mahkemeden SGK'ya kanser ilacı kararı: Bedeli kesintisiz karşılanacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 12:26

Türkiye’de sistemi sağlıkta önemli bir yükü omuzlarken, geri ödeme kapsamı dışında kalan hayati ilaçlar zaman zaman hastaları ve yakınlarını zorluyor.

Ancak mahkemeler, bu gibi durumlarda bireyin yaşam hakkını önceleyen kararlar verebiliyor.

İzmir’de görülen bir dava da, devletin anayasal yükümlülüklerini hatırlatan dikkat çekici bir örnek oluşturdu.

Mahkemeden SGK'ya kanser ilacı kararı: Bedeli kesintisiz karşılanacak

HER KÜRDE 115 BİN TL ÖDEMEK ZORUNDA KALDI

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki C.A., yaklaşık 1,5 yıl önce cilt kanseri teşhisi aldı.

Doktorunun reçete ettiği, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesinde bulunmayan için her kürde 115 bin lira ödemek zorunda kalan C.A., çareyi yargıya başvurmakta buldu.

Mahkemeden SGK'ya kanser ilacı kararı: Bedeli kesintisiz karşılanacak

MAHKEME: İLAÇ BEDELSİZ KARŞILANMALI

İzmir 1. İş Mahkemesi, hastanın başvurusunu haklı buldu.

SGK’nın ilaç bedelini hiçbir kesinti yapmaksızın karşılaması gerektiğine hükmetti.

Kararda, Anayasa'nın 56. maddesi hatırlatılarak devletin hizmetini kesintisiz sağlama yükümlülüğü vurgulandı.

Mahkemeden SGK'ya kanser ilacı kararı: Bedeli kesintisiz karşılanacak

"SOSYAL DEVLET ANLAYIŞIYLA UYUMLU BİR KARAR"

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, hastanın geçmişte de akciğer kanseri geçirdiğini ve tekrar kemoterapiye dayanacak gücü olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Hasta ayağından iki parmağını kaybetti. İki doz ilacın ücretini cebinden ödedi. Mahkeme, bu tutarın iadesiyle birlikte kalan dozların da SGK tarafından karşılanmasına karar verdi. Bu karar sosyal devlet anlayışıyla da uyumludur. Benzer durumda olan hastalara da emsal olmasını umut ediyoruz.”

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