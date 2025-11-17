Menü Kapat
İsmail Demirci bambaşka bir rolle geri dönüyor!

Son olarak Kral Kaybederse dizisinde rol alan İsmail Demirci yeni sinema filmiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Enfes Bir Akşam filmiyle adından söz ettiren İsmail Demirci, Öp Elimi filmiyle el sıkıştı.

İsmail Demirci bambaşka bir rolle geri dönüyor!
Tut Sözünü, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Çarpışma, Esas Oğlan gibi dizilerde rol alan , son olarak Aslı Enver ve Engin Akyürek'in yer aldığı Enfes Bir Akşam dizisinde rol aldı. hazırlıklarına başlayan İsmail Demirci, Öp Elimi filminin hazırlıklarına başladı.

İSMAİL DEMİRCİ, ÖP ELİMİ FİLMİYLE GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Selçuk Aydemir’in çekeceği ikinci film projesi “Öp Elimi”nin hazırlıkları sürüyor. Onay Duygun’un yazdığı filmin başrol kadrosuna flaş bir isim katıldı. Son olarak kısa sürede ikinci sezon onayı çıkan Netflix’in “Enfes Bir Akşam” dizisiyle adından söz ettiren İsmail Demirci Sinehane’nin Öp Elimi filmiyle el sıkıştı.

İsmail Demirci bambaşka bir rolle geri dönüyor!

Kasım sonunda İstanbul’da sete çıkacak olan filmde başarılı aktör İsmail Demirci “Mehmet” rolüyle yer alacak. Filmde Mehmet’in kız kardeşi Ayten’e Zeynep Çamcı, Ayten’in aşık olduğu Bekir’e de Özgür Emre Yıldırım oynayacak.

İsmail Demirci bambaşka bir rolle geri dönüyor!

İSMAİL DEMİRCİ İTİRAFIYLA ŞAŞIRTTI

Meslektaşı Hande Soral’la evli olan oyuncu İsmail Demirci, ilişkileri hakkında konuştu. Eşine çok âşık olduğunu dile getiren Demirci, “Hiç romantik değilim. O inceliği koymamışlar bana.” dedi.

İsmail Demirci bambaşka bir rolle geri dönüyor!
Sıkça Sorulan Sorular

İSMAİL DEMİRCİ KAÇ YAŞINDA?
13 Kasım 1984 Ankara doğumlu İsmail Demirci, . Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır. Oyuncu, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey Mollaoğlu karakteriyle popüler oldu.
