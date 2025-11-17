İsmail Demirci bambaşka bir rolle geri dönüyor!

Tut Sözünü, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Çarpışma, Esas Oğlan gibi dizilerde rol alan İsmail Demirci, son olarak Aslı Enver ve Engin Akyürek'in yer aldığı Enfes Bir Akşam dizisinde rol aldı. Yeni film hazırlıklarına başlayan İsmail Demirci, Öp Elimi filminin hazırlıklarına başladı.

İSMAİL DEMİRCİ, ÖP ELİMİ FİLMİYLE GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Selçuk Aydemir’in çekeceği ikinci film projesi “Öp Elimi”nin hazırlıkları sürüyor. Onay Duygun’un yazdığı filmin başrol kadrosuna flaş bir isim katıldı. Son olarak kısa sürede ikinci sezon onayı çıkan Netflix’in “Enfes Bir Akşam” dizisiyle adından söz ettiren İsmail Demirci Sinehane’nin Öp Elimi filmiyle el sıkıştı.

Kasım sonunda İstanbul’da sete çıkacak olan filmde başarılı aktör İsmail Demirci “Mehmet” rolüyle yer alacak. Filmde Mehmet’in kız kardeşi Ayten’e Zeynep Çamcı, Ayten’in aşık olduğu Bekir’e de Özgür Emre Yıldırım oynayacak.

İSMAİL DEMİRCİ İTİRAFIYLA ŞAŞIRTTI

Meslektaşı Hande Soral’la evli olan oyuncu İsmail Demirci, ilişkileri hakkında konuştu. Eşine çok âşık olduğunu dile getiren Demirci, “Hiç romantik değilim. O inceliği koymamışlar bana.” dedi.