Telefonla gelen mucize! Hamile eşine 112'nin yönlendirmesiyle doğum yaptırdı

Mardin'in Artuklu ilçesinde doğum sancıları başlayan bir kadın için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Yapılan çağrı üzerine bölgeye ambulans sevk edilirken diğer yandan sağlık personeli baba ile iletişim kurdu. Telefonda yaptıkları yönlendirmeler ile babanın sakin kalmasını sağlayan sağlık personeli bir yandan da doğum sürecini anlatarak babayı yönlendirdi. Heyecan dolu dakikaların ardından babanın yaptırdığı doğum ile sağlıklı bir bebek dünyaya geldi.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIĞI İYİ

Sağlık ekipleri kısa süre sona olay yerine ulaşırken yapılan kontrollerin ardından anne ve bebeğin sağlığının iyi olduğu belirtildi sonrasında ise anne ve bebek ambulansla hastaneye nakledildi.

“İNSAN HAYATINA DOKUNAN BİR GÜVEN KÖPRÜSÜ”

Başarılı yönlendirmeleri ile sağlıklı bir doğum gerçekleşmesine yardımcı olan sağlık personelini tebrik eden Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz açıklamasında ''112 Acil Çağrı Merkezi'miz yalnızca acil durumlara yanıt veren bir hat değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan bir güven köprüsüdür. Olay anında gösterilen soğukkanlılık, mesleki donanım ve ekip ruhu, sağlık çalışanlarımızın görevlerini ne denli özveriyle yerine getirdiklerini bir kez daha ortaya koymuştur." İfadelerini kullandı.

“HAYATA DOKUNABİLMENİN GURURUNU YAŞIYORUM”

Telefonda babayı yönlendirerek doğumun gerçekleşmesine yardımcı olan Acil tıp teknisyeni Elif Köseni ise yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

''Komuta kontrol merkezine gelen ihbar üzerine aileye telefon ile rehberlik ettim. O an önceliğim annenin de bebeğin de doğumunu gerçekleştirmekti. Ekip olarak hızlıca organize olduk. Ambulans ekibim olay yerine ulaştığında anne de bebek de gayet sağlıklıydı. Bu tür anlarda ekip ruhu ile hareket etmenin ve hayata dokunabilmenin gururunu yaşıyorum.''

Konuya ilişkin açıklama yapan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, 112 personelini tebrik ederek teşekkür belgesi takdim etti.

