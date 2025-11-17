KYK burs, kredi bu ay ödenir mi ne zaman yatacak?

Kategoriler
Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs/kredi sonuçları 4 Kasım'da duyuruldu.
Ardından öğrenciler taahhütname onayı gerçekleştirdi.
Bugünlerde ise KYK bursu ve kredisi bankaya ne zaman aktarılacak sorusu araştırılıyor.
KYK burs ve kredileri henüz ödenmedi.
İlk kez burs/kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılı başlangıcı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi sağlanmaktadır.
İlk ödemelerin Ocak ayından itibaren yapılması öngörülüyor.
Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında veriliyor.