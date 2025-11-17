KYK burs, kredi bu ay ödenir mi ne zaman yatacak?

Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs/kredi sonuçları 4 Kasım'da duyuruldu.

Ardından öğrenciler taahhütname onayı gerçekleştirdi.

Bugünlerde ise KYK bursu ve kredisi bankaya ne zaman aktarılacak sorusu araştırılıyor.

KYK BURS, KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredileri henüz ödenmedi.

İlk kez burs/kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılı başlangıcı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi sağlanmaktadır.

İlk ödemelerin Ocak ayından itibaren yapılması öngörülüyor.

Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında veriliyor.