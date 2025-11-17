Menü Kapat
17°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Adem Bona milli takımda neden yok? A Milli Baksetbol Takımı Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosunda yer almadı

TBF tarafından FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Basketbol Takımımızın oynayacağı Bosna Hersek ve İsviçre maçının aday kadroları açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından milli basketbolcu Adem Bona'nın kadroda yer almadığı görüldü. Vatandaşlar tarafından Adem Bona milli takımda neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor.

Adem Bona milli takımda neden yok? A Milli Baksetbol Takımı Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosunda yer almadı
FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde , ve Sırbistan ile birlikte C Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımımızın aday kadrosu duyuruldu.

A Milli Basketbol Takımımız grup maçları kapsamında 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de Bosna Hersek ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde, 30 Kasım Pazar günü saat 19.00'da ise İsviçre ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Adem Bona milli takımda neden yok? A Milli Baksetbol Takımı Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosunda yer almadı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından açıklanan karşılaşmaların aday kadrosunda milli basketbolcu Adem Bona yer almadı. Vatandaşlar tarafından Adem Bona milli takımda neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor.

Adem Bona milli takımda neden yok? A Milli Baksetbol Takımı Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosunda yer almadı

ADEM BONA MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona, 14 Kasım 2025 Cuma günü oynanan Detroit Pistons karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Sağ ayak bileğinde burkulmadan dolayı bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Adem Bona milli takımda neden yok? A Milli Baksetbol Takımı Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosunda yer almadı

Adem Bona'nın yaşadığı sakatlığın yanı sıra A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer almamasının bir başka nedeni daha bulunuyor. NBA takımları sezon devam ettiği için FIBA elemeleri için oyuncuları serbest bırakmıyor. Bu sebepten dolayı Adem Bona sakatlığı olmasa bile A Milli Takım'ın İsviçre ve Sırbistan maçlarında yer almayacak.

Adem Bona milli takımda neden yok? A Milli Baksetbol Takımı Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosunda yer almadı

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ADAY KADROSU

TBF tarafından A Milli Basketbol Takımı'nın 16 kişilik Bosna Hersek ve İsviçre kadrosu açıklandı. Başantrenör yönetiminde Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu şöyle:

"Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Muhsin Yaşar, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç, Yiğit Arslan, Yiğit Onan ve Yiğitcan Saybir."

