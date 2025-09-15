Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medya fenomeni hayrete düşürdü! Oktay Kaynarca şaşkınlığını dile getirdi

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 743 bin takipçili sosyal medya fenomeni rapçi Hatice Sena Nazlı'nın elendiği soru gündem oldu. Oktay Kaynarca ise rapçi Hatice Sena Nazlı'ya takılmadan yapamadı.

FENOMEN HATİCE SENA NAZLI, KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGA VURDU

Sosyal medyada 743 bin takipçisi olan rapçi Hatice Sena Nazlı, katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu.

Yarışmacı, ilk baraj sorularını başarıyla geçti. İkinci baraj sorusunda yarışmacının karşısına müzik sorusu çıktı. Yedinci soruda yarışmacının karşısına, "Ocak 2024'te vefat eden, dinlediğiniz 'Üzüldüğün Şeye Bak' adlı şarkıyı seslendiren, klasik Türk müziği sanatçısı kimdir?" sorusu çıktı. Seyirci jokerini kullanan rapçi Hatice Sena Nazlı, herkesi şoke uğrattı.

Doğru cevabın 'B- Yüksel Uzel' olduğunu gören yarışmacı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Elenen yarışmacı, "Müzik sorusunda elendim. Çok acele ettim sanırım" ifadelerini kullandı. Oktay Kaynarca ise elenen yarışmacıya, "Müzik sorusuyla elenmen biraz manidar oldu" ifadelerini kullandı.

HATİCE SENA NAZLI KİMDİR?

Taekwondo ile 7 yıldır uğraştığını söyleyen 17 yaşındaki Hatice Sena Nazlı, en son düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda seremonide mehter takımı ile birlikte keman çaldığını belirterek, "Bu şampiyonada 14. oldum. 5 Mayıs tarihinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasında ise 2.'lik elde ettim" dedi.