Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medya fenomeni hayrete düşürdü! Oktay Kaynarca şaşkınlığını dile getirdi

Yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta sosyal medya fenomeni rapçi Hatice Sena Nazlı damga vurdu. Rapçi Hatice Sena Nazlı'nın müzik sorusunda elenmesi sosyal medyada gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medya fenomeni hayrete düşürdü! Oktay Kaynarca şaşkınlığını dile getirdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 09:27

'nın sunumuyla ekranlara gelen 'e katılan 743 bin takipçili sosyal medya fenomeni Hatice Sena Nazlı'nın elendiği soru gündem oldu. Oktay Kaynarca ise rapçi Hatice Sena Nazlı'ya takılmadan yapamadı.

FENOMEN HATİCE SENA NAZLI, KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGA VURDU

Sosyal medyada 743 bin takipçisi olan rapçi Hatice Sena Nazlı, katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medya fenomeni hayrete düşürdü! Oktay Kaynarca şaşkınlığını dile getirdi

Yarışmacı, ilk baraj sorularını başarıyla geçti. İkinci baraj sorusunda yarışmacının karşısına sorusu çıktı. Yedinci soruda yarışmacının karşısına, "Ocak 2024'te vefat eden, dinlediğiniz 'Üzüldüğün Şeye Bak' adlı şarkıyı seslendiren, klasik Türk müziği sanatçısı kimdir?" sorusu çıktı. Seyirci jokerini kullanan rapçi Hatice Sena Nazlı, herkesi şoke uğrattı.

Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medya fenomeni hayrete düşürdü! Oktay Kaynarca şaşkınlığını dile getirdi

Doğru cevabın 'B- Yüksel Uzel' olduğunu gören yarışmacı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Elenen yarışmacı, "Müzik sorusunda elendim. Çok acele ettim sanırım" ifadelerini kullandı. Oktay Kaynarca ise elenen yarışmacıya, "Müzik sorusuyla elenmen biraz manidar oldu" ifadelerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medya fenomeni hayrete düşürdü! Oktay Kaynarca şaşkınlığını dile getirdi

HATİCE SENA NAZLI KİMDİR?

Taekwondo ile 7 yıldır uğraştığını söyleyen 17 yaşındaki Hatice Sena Nazlı, en son düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda seremonide mehter takımı ile birlikte keman çaldığını belirterek, "Bu şampiyonada 14. oldum. 5 Mayıs tarihinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasında ise 2.'lik elde ettim" dedi.

ETİKETLER
#yarışma
#müzik
#rapçi
#rapor
#Oktay Kaynarca
#Kim Milyoner Olmak İster
#Hatice Sena Nazlı
#Hatice Sena Nazlı
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.