Kızılcık Şerbeti’ndeki sahneye büyük tepki! “Bebekler istismar edilirken, öldürülürken…”

21 Eylül 2024 09:59 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 10:32

Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti 68. bölümü ile dün akşam Show Tv ekranlarında boy gösterdi. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Özge Özacar gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yer alan bebek sahnesi, seyirciyi resmen çıldırttı. Detaylar haberimizde…

Şebnem Bozoklu, Ahmet Mümtaz Taylan, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Özge Özacar, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Kaan Taşener, Sibel Taşçıoğlu ve Evrim Alasya’yı kadrosunda barındıran Kızılcık Şerbeti​ 68. bölüm yine günlerce konuşulacağa benziyor. Yalı Çapkını dizisi ile kıyasıya yarışan Kızılcık Şerbeti son bölüm yine milyonları Show TV​ ekranlarına kilitledi. Görkem, Fatih, Doğa ve Giray karakteriyle epey dikkat çeken dizide yüksek tansiyon devam ederken, şoke eden bir olay yaşandı.

SON BÖLÜME TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İddialı dizi her yeni bölüm sonrası günlerce gündemde kalmaya devam ediyor. Ancak bu kez durum biraz farklı. Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde gösterilen bebek​ sahnesine seyirci tepki gösterdi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev’in ölmesiyle birlikte işler iyice karıştı. Son bölümde Bakıcının Alev bebeğin mamasına uyku ilacı katması ise milyonları adeta ayağa kaldırdı. Öyle ki; Kızılcık Şerbeti 68. Bölümü izleyenler dizinin Instagram hesabını eleştiri yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları, “Bebeğe ilaçlı mama verme sahnesine ne gerek vardı? Bebekler istismar edilirken, öldürülürken… Zaten içimiz kan ağlıyor. Yöntem verir gibi bu sahne.” Bebeğe uyku ilacı verilme sahnesini kınıyorum.” Bebek ve çocuklar üzerinden yapılan hiçbir şey hoş değil.” şeklinde yorumlar yaptı.

RTÜK​ DAHA ÖNCE DE CEZA KESMİŞTİ

Hatırlarsanız Kızılcık Şerbeti dizisi, geçtiğimiz aylarda da yayınladığı bir sahne dolayısıyla RTÜK tarafından ceza almıştı. Radyo Televizyon Üst Kurulu, Nursema karakterinin zorla evlendirildiği erkek tarafından camdan itildiği sahnenin, kadına şiddet öğesi içerdiği gerekçesiyle diziye idari para ve 5 kez yayın durdurma cezası vermişti. Cezanın 2 haftalık bölümü uygulanmış sonrasında ise Ankara 22. İdare Mahkemesi verilen cezayı ağır bularak iptal etmişti.

Açıkçası Kızılcık Şerbeti son bölümde gösterilen bebek sahnesinin ardından, diziye yeniden bir ceza uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili bir gelişme yaşandığında haberimizde paylaşacağız.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti 69. Bölüm 27 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’da Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İlgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti son bölümün ardından, dizinin yeni bölüm fragmanı da araştırılmaya başlandı. Kızılcık Şerbeti 69. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin gelecek haftaki bölümünde en çok dikkat çeken olay Görkem ve Fatih’in iş birliği olacak gibi duruyor.