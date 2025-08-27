Uzak Şehir'in yeni Ümmü'sü belli oldu! Zeynep Kankonde ayrılık kararı aldı

Çekimleri İstanbul'da başlayan ve Mardin'de devam eden Uzak Şehir dizisinde ayrılık yaşanacak. Diziye yeni oyuncular dahil olurken, Uzak Şehir'in Ümmü'sü Zeynep Kankonde ayrılığı izleyicisini şaşırttı.

UZAK ŞEHİR'DE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan dizide bir oyuncu değişikliği yaşandı. Çekimleri başlayan Uzak Şehir dizisinde Ümmü karakteriyle yer alan Zeynep Kankonde diziden ayrıldı.

Dizinin Ümmü’sü Zeynep Kankonde ailevi sebeplerle projeden ayrıldı. Uzak Şehir izleyicileri Zeynep Kankonde ayrılığına sosyal medyadan tepki gösterdi.

UZAK ŞEHİR'İN YENİ ÜMMÜ'SÜ BELLİ OLDU

Yeni sezonda “Ümmü” rolünü usta oyuncu Banu Fotocan oynayacak. Etkili oyunculuğuyla tanınan Fotocan, son olarak “Geleceğe Mektuplar”da rol almıştı.

BANU FOTOCAN KİMDİR?

1971 doğumlu Banu Fotocan, Herkes Kendi Evinde, Alfabetik Düşler (Kısa Film), Saklı Yüzler, Taş Yastık, Halka ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol aldı.