28°
Medya
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Uzak Şehir'in yeni Ümmü'sü belli oldu! Zeynep Kankonde ayrılık kararı aldı

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir'de yaşanan ayrılık izleyici üzdü. Dizinin sevilen karakteri Ümmü'yü oynayan Zeynep kankonde Uzak Şehir'den ayrıldı ve yeni isim belli oldu.

Uzak Şehir'in yeni Ümmü'sü belli oldu! Zeynep Kankonde ayrılık kararı aldı
Çekimleri İstanbul'da başlayan ve Mardin'de devam eden dizisinde ayrılık yaşanacak. Diziye yeni oyuncular dahil olurken, Uzak Şehir'in Ümmü'sü Zeynep Kankonde ayrılığı izleyicisini şaşırttı.

UZAK ŞEHİR'DE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan dizide bir oyuncu değişikliği yaşandı. Çekimleri başlayan Uzak Şehir dizisinde Ümmü karakteriyle yer alan Zeynep Kankonde diziden ayrıldı.

Uzak Şehir'in yeni Ümmü'sü belli oldu! Zeynep Kankonde ayrılık kararı aldı

Dizinin Ümmü’sü Zeynep Kankonde ailevi sebeplerle projeden ayrıldı. Uzak Şehir izleyicileri Zeynep Kankonde ayrılığına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Uzak Şehir'in yeni Ümmü'sü belli oldu! Zeynep Kankonde ayrılık kararı aldı

UZAK ŞEHİR'İN YENİ ÜMMÜ'SÜ BELLİ OLDU

Yeni sezonda “Ümmü” rolünü usta oyuncu Banu Fotocan oynayacak. Etkili oyunculuğuyla tanınan Fotocan, son olarak “Geleceğe Mektuplar”da rol almıştı.

Uzak Şehir'in yeni Ümmü'sü belli oldu! Zeynep Kankonde ayrılık kararı aldı

BANU FOTOCAN KİMDİR?

1971 doğumlu Banu Fotocan, Herkes Kendi Evinde, Alfabetik Düşler (Kısa Film), Saklı Yüzler, Taş Yastık, Halka ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol aldı.

Uzak Şehir'in yeni Ümmü'sü belli oldu! Zeynep Kankonde ayrılık kararı aldı
TGRT Haber
