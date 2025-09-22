Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Milyonluk otomobiller Edirne Selimiye Meydanı'nda tur attı

Dünyanın en prestijli rallisi Gumball 3000, Edirne’de nefes kesti! Milyonluk lüks ve spor otomobiller, Selimiye Camisi Meydanı’nda tur atarken, vatandaşlar tarihi atmosferde adeta büyülenerek bu görsel şöleni izledi. İşte detaylar…

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 00:25

Dünyaca ünlü Gumball 3000 Rallisi, bu yıl ’un Sultanahmet Meydanı’ndan start aldı. 138 lüks ve spor otomobilin katıldığı dev organizasyon, akşam saatlerinde ’ye ulaştı. 12 sürücü, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camisi Meydanı’nda araçlarıyla tur attı. Tarihi camiyi arka plan yapan bu görkemli araçlar, Edirne’de unutulmaz bir gece yaşattı.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN YARIŞTI

Selimiye Meydanı’nı dolduran Edirneliler, milyonluk araçları görmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Telefonlarını kapan vatandaşlar, bu eşsiz anları kaydetmek için sıraya girdi. Lüks otomobillerin motor sesleri ve görsel şovu, meydanda tam bir festival havası estirdi.

25 YILLIK EFSANE RALLİ

Son 25 yıldır sosyal medya fenomenleri, girişimciler, spor, müzik ve sinema dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren Gumball 3000, bu yıl 26. kez düzenleniyor. Renkli görüntülere sahne olan ralli, Edirne durağıyla hem katılımcılara hem de tutkunlarına unutulmaz anlar sundu. Organizasyon, İspanya’nın Ibiza Adası’nda sona erecek.

Dünyaca ünlü 'Gumball 3000 Rallisi' Türkiye'de! Sultanahmet Meydanı'nı milyonluk araçlar süsledi
