Milyonluk otomobiller Edirne Selimiye Meydanı'nda tur attı

Dünyaca ünlü Gumball 3000 Rallisi, bu yıl İstanbul’un Sultanahmet Meydanı’ndan start aldı. 138 lüks ve spor otomobilin katıldığı dev organizasyon, akşam saatlerinde Edirne’ye ulaştı. 12 sürücü, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camisi Meydanı’nda araçlarıyla tur attı. Tarihi camiyi arka plan yapan bu görkemli araçlar, Edirne’de unutulmaz bir gece yaşattı.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN YARIŞTI

Selimiye Meydanı’nı dolduran Edirneliler, milyonluk araçları görmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Telefonlarını kapan vatandaşlar, bu eşsiz anları kaydetmek için sıraya girdi. Lüks otomobillerin motor sesleri ve görsel şovu, meydanda tam bir festival havası estirdi.

25 YILLIK EFSANE RALLİ

Son 25 yıldır sosyal medya fenomenleri, girişimciler, spor, müzik ve sinema dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren Gumball 3000, bu yıl 26. kez düzenleniyor. Renkli görüntülere sahne olan ralli, Edirne durağıyla hem katılımcılara hem de otomobil tutkunlarına unutulmaz anlar sundu. Organizasyon, İspanya’nın Ibiza Adası’nda sona erecek.