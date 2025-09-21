Dünyaca ünlü 'Gumball 3000 Rallisi' Türkiye'de! Sultanahmet Meydanı'nı milyonluk araçlar süsledi
Sultanahmet Meydanı, 25 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen “Gumball 3000 Rallisi” sergisine ev sahipliği yaptı. Rallinin startı öncesinde klasik modellerden fütüristik hiper arabalara kadar 100’ün üzerinde araç alanda sergilendi.
Ziyaretçiler, birbirinden özel ve nadir görülen araçları yakından inceleyerek bol bol fotoğraf çekti. Sergi, yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çekti.
İLGİLİ HABERLER