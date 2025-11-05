Nissan Kasım ayı fiyat listesi indirimle geldi! Peki, Nissan Qashqai, Juke Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail güncel fiyatları ne kadar oldu? (Kasım 2025 Nissan fiyat listesi)

Nissan “Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları”nın yer aldığı fiyat listesini yayınladı. 3 Kasım itibariyle geçerli olan fiyat listesinde özellikle Qashqai modellerde gereli olan indirim büyük ilgi topladı. Yılbaşı yaklaşırken otomobil piyasasında hareketliliğin artması, alıcıları da sık sık fiyat listesi arayışına itmişti. Nissan Kasım ayı fiyat listesi de hem alıcıları hem de piyasa araştırması yapanları memnun edecek detaylarla gündemde yer aldı.

İşte model model Kasım 2025 Nissan fiyat listesi