Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Nissan Kasım ayı fiyat listesi indirimle geldi! Peki, Nissan Qashqai, Juke Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail güncel fiyatları ne kadar oldu? (Kasım 2025 Nissan fiyat listesi)

Kasım 05, 2025 09:59
1
nissan kasim ayi fiyat listesi 2025

Nissan Kasım ayı fiyat listesi alıcıların yüzünü güldürdü. Zira Japon otomotiv devi nakit alımlarda indirimli fiyatlar uyguluyor. Özellikle SUV modelleri ile geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Nissan’da Qashqai’de 1.999.000 TL’den başlayan araçlarda ciddi bir avantaj sağlanıyor. İşte yollarda sıkça gördüğümüz Nissan Qashqai, Juke Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail’in güncel fiyatları…

2

Nissan “Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları”nın yer aldığı fiyat listesini yayınladı. 3 Kasım itibariyle geçerli olan fiyat listesinde özellikle Qashqai modellerde gereli olan indirim büyük ilgi topladı. Yılbaşı yaklaşırken otomobil piyasasında hareketliliğin artması, alıcıları da sık sık fiyat listesi arayışına itmişti. Nissan Kasım ayı fiyat listesi de hem alıcıları hem de piyasa araştırması yapanları memnun edecek detaylarla gündemde yer aldı.

İşte model model Kasım 2025 Nissan fiyat listesi

3

NİSSAN QASHQAİ KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.419.300 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.999.000 TL
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 2.961.100 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.384.900 TL
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.108.100 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.846.100 TL
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 3.167.600 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.900.500 TL
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 4x4 3.270.400 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.994.600 TL
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.198.600 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.928.900 TL
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.301.600 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.023.200 TL
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.327.400 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.046.800 TL
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.430.200 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.140.900 TL

4

NİSSAN QASHQAİ E-POWER KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ 

  • e-POWER Skypack 2.992.800 TL
  • e-POWER N-Design 3.095.800 TL
  • e-POWER Platinum 3.178.000 TL
  • e-POWER Platinum Premium 3.293.700 TL

(Kasım Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)

5

NİSSAN JUKE FİYAT LİSTESİ KASIM 2025

  • 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.704.000 TL I Kasım Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.549.000 TL
  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.974.300 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.874.300 TL
  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.107.700 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.007.700 TL
  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.223.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.123.900 TL
  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.223.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.123.900 TL
  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.296.100 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.196.100 TL

6

NİSSAN X-TRAİL FİYAT LİSTESİ KASIM 2025

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum - 4.055.500 TL I Kasım Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.899.000 TL
  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium - 3.975.300 TL I Kasım Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.399.000 TL

7

YENİ NİSSAN TOWNSTAR VAN FİYAT LİSTESİ KASIM 2025

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.115.500 TL
  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.276.400 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.226.400 TL
  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.387.200 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.337.200 TL
  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.457.600 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.407.600 TL
  • EV L1 Tekna+ 2.036.700 TL
  • EV L2 Tekna 2.016.100 TL

8

YENİ NİSSAN TOWNSTAR COMBİ EV FİYAT LİSTESİ KASIM 2025

  • EV Designpack 2.296.500 TL
  • EV Platinum 2.345.400 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.