Nissan Kasım ayı fiyat listesi indirimle geldi! Peki, Nissan Qashqai, Juke Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail güncel fiyatları ne kadar oldu? (Kasım 2025 Nissan fiyat listesi)

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Nissan Kasım ayı fiyat listesi alıcıların yüzünü güldürdü. Zira Japon otomotiv devi nakit alımlarda indirimli fiyatlar uyguluyor. Özellikle SUV modelleri ile geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Nissan’da Qashqai’de 1.999.000 TL’den başlayan araçlarda ciddi bir avantaj sağlanıyor. İşte yollarda sıkça gördüğümüz Nissan Qashqai, Juke Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail’in güncel fiyatları…
Nissan “Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları”nın yer aldığı fiyat listesini yayınladı. 3 Kasım itibariyle geçerli olan fiyat listesinde özellikle Qashqai modellerde gereli olan indirim büyük ilgi topladı. Yılbaşı yaklaşırken otomobil piyasasında hareketliliğin artması, alıcıları da sık sık fiyat listesi arayışına itmişti. Nissan Kasım ayı fiyat listesi de hem alıcıları hem de piyasa araştırması yapanları memnun edecek detaylarla gündemde yer aldı.
İşte model model Kasım 2025 Nissan fiyat listesi
(Kasım Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)