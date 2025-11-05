Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Rakamlar değişti! En ucuz konut kredileri belli oldu

Kasım 05, 2025 09:49
1
Rakamlar değişti! En ucuz konut kredileri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, politika faizini kademeli olarak 6.5 puan indirerek yüzde 46'den yüzde 39.5 seviyesine çekmesi, bankaların kredilerine de yansımaya başladı. TCMB'nin son açıkladığı verilere göre; konut kredisinde yıllık faiz 17 Ekim tarihi itibarıyla yüzde 37.91 ile 1 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Tüm bu çerçevede kasım ayı itibariyle bankaların verdiği krediler arasında en az maliyetli olanları da belli olmuş oldu.

İşte banka banka o oranlar ve 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi!

2

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, konut kredilerinin toplam hacmi 24 Ekim ile sona eren haftada 638 milyar 762 milyon TL oldu. Bir önceki haftaya kıyasla konut kredisi hacminde 4,9 milyar liralık artış gerçekleşti.

3

TCMB’nin ekimdeki faiz indiriminin ardından konut kredisi oranlarına bakıldığında, bu hafta ekstra bir indirim gelmemesi dikkat çekiyor. Bankalarca sunulan en düşük konut kredisi oranı %2,69 olarak devam ediyor.

4
EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

5 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz konut kredisi oranları şöyle:

  • Ziraat Bankası: %2,69
  • Akbank: %2,69
  • QNB: %2,69

5

  • Halkbank: %2,70
  • Vakıf Katılım: %2,74 (Kâr payı oranı)
  • Albaraka: %2,75 (Kâr payı oranı)

6

  • Yapı Kredi: %2,79
  • Garanti BBVA: %2,79
  • İş Bankası: %2,79
  • Ziraat Katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)

7
1 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük orana göre 1 milyon TL'nin 10 yılda geri ödeme tablosu:

  • Kredi Tutarı: 1 milyon TL
  • Kredi Vadesi: 120 ay
  • Kredi Oranı: %2,69
  • Aylık taksit: 28 bin 61 TL
  • Toplam geri ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL

 

8

En düşük orana göre 1 milyon TL'nin 5 yılda geri ödeme tablosu:

  • Kredi Tutarı: 1 milyon TL
  • Kredi Vadesi: 60 ay
  • Kredi Oranı: %2,69
  • Aylık taksit: 33 bin 768 TL
  • Toplam geri ödeme: 2 milyon 54 bin 606 TL

9

RAKAMLAR BİZE NE ANLATIYOR?

Diğer bütün kredilerde olduğu gibi konur kredisinde de vade sayısı düşütçe faiz yükü azalıyor. 10 yılık kredilerde %240 civarında bulunmaya devam eden faiz yükü, 5 yıllık kredilerde %105 seviyesine kadar düşüyor.

 

10

 Buna karşılık konut kredilerinde vade sayısı ve finansman tutarı, diğer kredi türlerine göre daha yüksek olduğu için; faiz yükü ve miktarı da yüksek seyretmeye devam ediyor.

 

11

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER İNDİRİME GEBE Mİ?

Sektör temsilcileri, merkez bankasının son faiz indirimi sonrasında henüz konut kredilerinde bir indirim yaşanmadığını; ancak beklenti altında kalan ekim enflasyonunun ardından, kasım ayında da TÜFE’de düşüşün devam etmesinin “yeni faiz indirimlerinin habercisi” olabileceği ifade ediliyor.

12
EN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİLERİ

 Bu indirimlerin zamanla konut kredisi oranlarına da yansıyabileceği aktarılıyor. Bu yılın ilk 9 aylık dönemine konut satışları 1 milyon 128 bin adedi geçmiş ve yüksek faiz ortamına rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre %19,2 yükselmişti.

13

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.