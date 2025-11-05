Rakamlar değişti! En ucuz konut kredileri belli oldu

Kategoriler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, politika faizini kademeli olarak 6.5 puan indirerek yüzde 46'den yüzde 39.5 seviyesine çekmesi, bankaların kredilerine de yansımaya başladı. TCMB'nin son açıkladığı verilere göre; konut kredisinde yıllık faiz 17 Ekim tarihi itibarıyla yüzde 37.91 ile 1 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.
Tüm bu çerçevede kasım ayı itibariyle bankaların verdiği krediler arasında en az maliyetli olanları da belli olmuş oldu.
İşte banka banka o oranlar ve 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, konut kredilerinin toplam hacmi 24 Ekim ile sona eren haftada 638 milyar 762 milyon TL oldu. Bir önceki haftaya kıyasla konut kredisi hacminde 4,9 milyar liralık artış gerçekleşti.
TCMB’nin ekimdeki faiz indiriminin ardından konut kredisi oranlarına bakıldığında, bu hafta ekstra bir indirim gelmemesi dikkat çekiyor. Bankalarca sunulan en düşük konut kredisi oranı %2,69 olarak devam ediyor.
5 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz konut kredisi oranları şöyle:
En düşük orana göre 1 milyon TL'nin 10 yılda geri ödeme tablosu:
En düşük orana göre 1 milyon TL'nin 5 yılda geri ödeme tablosu:
RAKAMLAR BİZE NE ANLATIYOR?
Diğer bütün kredilerde olduğu gibi konur kredisinde de vade sayısı düşütçe faiz yükü azalıyor. 10 yılık kredilerde %240 civarında bulunmaya devam eden faiz yükü, 5 yıllık kredilerde %105 seviyesine kadar düşüyor.
Buna karşılık konut kredilerinde vade sayısı ve finansman tutarı, diğer kredi türlerine göre daha yüksek olduğu için; faiz yükü ve miktarı da yüksek seyretmeye devam ediyor.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER İNDİRİME GEBE Mİ?
Sektör temsilcileri, merkez bankasının son faiz indirimi sonrasında henüz konut kredilerinde bir indirim yaşanmadığını; ancak beklenti altında kalan ekim enflasyonunun ardından, kasım ayında da TÜFE’de düşüşün devam etmesinin “yeni faiz indirimlerinin habercisi” olabileceği ifade ediliyor.
Bu indirimlerin zamanla konut kredisi oranlarına da yansıyabileceği aktarılıyor. Bu yılın ilk 9 aylık dönemine konut satışları 1 milyon 128 bin adedi geçmiş ve yüksek faiz ortamına rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre %19,2 yükselmişti.