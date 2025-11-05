'Enerjini temizleyeceğim' yalanıyla vatandaşa musallat oldular! Anlattıkları şoke etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya üzerinden vatandaşların dini duygularını sömüren şüphelilere karşı operasyon düzenlendi. Fal, büyü ve medyumluk ilanları vererek vatandaşlarla iletişime geçen şarlatanların yüzlerce kişiyi dolandırdığı ve şantaj yaptığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 62 kişi gözaltına alınırken, mağdurlar yaşadıklarını anlattı.

"NEGATİF ENERJİNİ TEMİZLEYECEĞİZ"

"süryani Ş.H. ve N.A." ile WhatsApp'tan iletişime geçtiğini belirten Sevda Gündüz Meşe, "Üzerimdeki negatif enerjiyi temizleyeceğini söyleyerek malzeme alınması için önce 10 bin TL sonra da 7 bin TL istediler. Ödedikten sonra telefonlarına ulaşamadım." dedi.

BİLGİLERİNE ULAŞIP TEHDİT EDİP, ŞANTAJ YAPMIŞLAR

Fatıma Erzurumlu ise "Sosyal medyadan tanıştığım medyum Gamze T. başta ilgili davranarak sürekli para ve altın istedi. 10 bin TL gönderdim. Aile bilgilerime ulaşıp beni tehdit etmeye başladı, durumu herkesle paylaşacağını söyledi, sonra beni engelledi." diye konuştu.