TGRT Haber
16°
Gündem
'Enerjini temizleyeceğim' yalanıyla vatandaşa musallat oldular! Anlattıkları şoke etti

Sosyal medyada fal, büyü ve medyumluk ilanları vererek binlerce kişiyi tuzağa çeken çete çökertildi. Operasyonda 62 kişi gözaltına alınırken, mağdurlar da yaşadıkları korku dolu anları tek tek anlattı. Mağdurlar, şüphelilerin peşlerini bırakmadığını şantajla para ve altın istediklerini belirtti. İşte detaylar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya üzerinden vatandaşların dini duygularını sömüren şüphelilere karşı operasyon düzenlendi. Fal, büyü ve ilanları vererek vatandaşlarla iletişime geçen şarlatanların yüzlerce kişiyi dolandırdığı ve yaptığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 62 kişi gözaltına alınırken, mağdurlar yaşadıklarını anlattı.

'Enerjini temizleyeceğim' yalanıyla vatandaşa musallat oldular! Anlattıkları şoke etti

"NEGATİF ENERJİNİ TEMİZLEYECEĞİZ"

"süryani Ş.H. ve N.A." ile WhatsApp'tan iletişime geçtiğini belirten Sevda Gündüz Meşe, "Üzerimdeki negatif enerjiyi temizleyeceğini söyleyerek malzeme alınması için önce 10 bin TL sonra da 7 bin TL istediler. Ödedikten sonra telefonlarına ulaşamadım." dedi.

'Enerjini temizleyeceğim' yalanıyla vatandaşa musallat oldular! Anlattıkları şoke etti

BİLGİLERİNE ULAŞIP TEHDİT EDİP, ŞANTAJ YAPMIŞLAR

Fatıma Erzurumlu ise "Sosyal medyadan tanıştığım medyum Gamze T. başta ilgili davranarak sürekli para ve altın istedi. 10 bin TL gönderdim. Aile bilgilerime ulaşıp beni tehdit etmeye başladı, durumu herkesle paylaşacağını söyledi, sonra beni engelledi." diye konuştu.

'Enerjini temizleyeceğim' yalanıyla vatandaşa musallat oldular! Anlattıkları şoke etti
