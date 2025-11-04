Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Fal baktıranlara kabusu yaşattılar! Peşlerini bir türlü bırakmadılar: Yaptıkları pes dedirtti

İstanbul merkezli 29 ilde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sosyal medya üzerinden fal bakan şarlatanlar için operasyonun düğmesine bastı. Sosyal medya platformlarından vatandaşlarla iletişime geçerek dini duygularını sömüren 62 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin tuzağa düşürdükleri kişilerden tehdit ve şantajla para istediği öğrenildi. İşte detaylar!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 09:47

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fal bakan şarlatanlara operasyon düzenlendi. Sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden hesaplar ve siteler kurarak kendileri ile iletişime geçen vatandaşların dini duygularını istismar edip dolandıran, sonrasında sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam eden şahıslara yönelik operasyonda 62 şüpheli gözaltına alındı.

Fal baktıranlara kabusu yaşattılar! Peşlerini bir türlü bırakmadılar: Yaptıkları pes dedirtti

FAL BAKTIRANLARA MUSALLAT OLDULAR

Fal bakan şarlatanlar vatandaşların peşini bir türlü bırakmadı. Fal baktıran vatandaşları tehdit eden ve para vermeleri için yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Fal baktıranlara kabusu yaşattılar! Peşlerini bir türlü bırakmadılar: Yaptıkları pes dedirtti

ONLARCA TELEFON, SİM KART

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda;

* iki adet pos cihazı
* ⁠62 telefon
* ⁠73 sim kart
* ⁠2 SSD kart
* ⁠3 dizüstü bilgisayar
* ⁠4 bilgisayar
* ⁠çok sayıda dokümana, görsele ve materyale el konulmuştur.

Fal baktıranlara kabusu yaşattılar! Peşlerini bir türlü bırakmadılar: Yaptıkları pes dedirtti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saraçlar çetesine operasyon! 1.8 milyar TL'lik hesap hareketi şoke etti: Çok sayıda gözaltı var
Aralarında TÜBİTAK ve Aselsan çalışanları da var! Ankara'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#falcon 9
#siber suç
#gözaltı
#şantaj
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.