Fal baktıranlara kabusu yaşattılar! Peşlerini bir türlü bırakmadılar: Yaptıkları pes dedirtti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fal bakan şarlatanlara operasyon düzenlendi. Sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden hesaplar ve siteler kurarak kendileri ile iletişime geçen vatandaşların dini duygularını istismar edip dolandıran, sonrasında sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam eden şahıslara yönelik operasyonda 62 şüpheli gözaltına alındı.

FAL BAKTIRANLARA MUSALLAT OLDULAR

Fal bakan şarlatanlar vatandaşların peşini bir türlü bırakmadı. Fal baktıran vatandaşları tehdit eden ve para vermeleri için şantaj yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

ONLARCA TELEFON, SİM KART

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda;

* iki adet pos cihazı

* ⁠62 telefon

* ⁠73 sim kart

* ⁠2 SSD kart

* ⁠3 dizüstü bilgisayar

* ⁠4 bilgisayar

* ⁠çok sayıda dokümana, görsele ve materyale el konulmuştur.