Toyota Corolla'nın spor versiyonu geliyor! İlk kez bu kadar net görüntülendi

Las Vegas’ta düzenlenen küçük bir bayi toplantısı, beklenmedik şekilde otomobil dünyasının merakla beklediği bir sürprizi ortaya çıkardı: 2027 model yılı için hazırlanan Toyota Corolla GRMN.

MOTORSPORUNDAN GELEN GENLER

Instagram kullanıcısı "mysupraadventures" tarafından paylaşılan ilk görüntüler, GRMN’nin kompakt bir hot-hatch olduğunu ve motorsporundan esinlenen tasarım detayları taşıdığını gösteriyor. GRMN kısaltması, Toyota dünyasında yeni değil; "Gazoo Racing Masters of Nürburgring" anlamına geliyor ve markanın performans odaklı modellerini temsil ediyor.

LİMİTLİ ÜRETİM, ÖZEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Geçmişte Toyota, Yaris GRMN ile sınırlı sayıda üretim yapmış ve yalnızca 500 adet piyasaya sürmüştü. Bu model, belirgin ağırlık azaltımı, dört tekerlekten çekiş ve sıkıştırılmış vites oranlarıyla dikkat çekmişti. Yeni Corolla GRMN’nin de benzer bir performans ve özel üretim yaklaşımıyla sunulması bekleniyor.