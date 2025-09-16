Menü Kapat
Editor
 | Suat Vilgen

Toyota Corolla'nın spor versiyonu geliyor! İlk kez bu kadar net görüntülendi

Las Vegas'ta ortaya çıkan ilk görüntüler, Toyota'nın kompakt spor otomobil serisine yeni bir soluk getirecek GRMN modelini gözler önüne serdi.

KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 09:39

Las Vegas’ta düzenlenen küçük bir bayi toplantısı, beklenmedik şekilde otomobil dünyasının merakla beklediği bir sürprizi ortaya çıkardı: 2027 model yılı için hazırlanan GRMN.

Toyota Corolla'nın spor versiyonu geliyor! İlk kez bu kadar net görüntülendi

MOTORSPORUNDAN GELEN GENLER

Instagram kullanıcısı "mysupraadventures" tarafından paylaşılan ilk görüntüler, GRMN’nin kompakt bir hot-hatch olduğunu ve motorsporundan esinlenen tasarım detayları taşıdığını gösteriyor. GRMN kısaltması, dünyasında yeni değil; "Gazoo Racing Masters of Nürburgring" anlamına geliyor ve markanın performans odaklı modellerini temsil ediyor.

Toyota Corolla'nın spor versiyonu geliyor! İlk kez bu kadar net görüntülendi

LİMİTLİ ÜRETİM, ÖZEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Geçmişte Toyota, Yaris GRMN ile sınırlı sayıda üretim yapmış ve yalnızca 500 adet piyasaya sürmüştü. Bu model, belirgin ağırlık azaltımı, dört tekerlekten çekiş ve sıkıştırılmış vites oranlarıyla dikkat çekmişti. Yeni Corolla GRMN’nin de benzer bir performans ve özel üretim yaklaşımıyla sunulması bekleniyor.

ETİKETLER
#toyota
#Toyota Corolla
#spor otomobil
#Corolla
#Grmn
#Hot-hatch
#Motorspor
#Limiti Üretim
#Otomobil
