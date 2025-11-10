Toyota fabrika planını erteledi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Toyota’nın yeni nesil elektrikli araç bataryalarına dair büyük planı bir kez daha sekteye uğradı. Şirket, Japonya’da kurmayı hedeflediği dev batarya fabrikasının inşaatını yeniden erteleme kararı aldı.
Aslında her şey, Toyota’nın Fukuoka’da 280 bin metrekarelik bir alan satın almasıyla başlamıştı. Şirket, burada menzili iki katına çıkaracak, şarj süresini ise yarıya indirecek bataryalar üretmeyi planlıyordu. Ancak elektrikli araçlara yönelik küresel talebin beklenenden daha yavaş artması işleri bozdu.
Normalde Nisan ayında imzalanması beklenen yer seçimi anlaşması önce birkaç ay ötelenmişti. Sonbaharda tamamlanması planlanan süreç de şimdi bir kez daha rafa kalktı. Japon ekonomi gazetesi Nikkei’nin haberine göre Toyota, projenin detaylarını yeniden gözden geçirecek.
Fukuoka Valisi Seitaro Hattori, Toyota Başkanı Koji Sato’yla yaptığı görüşmenin ardından erteleme haberini doğruladı ama fabrikanın tamamen iptal edildiği yönündeki söylentileri yalanladı. Şirket ise gecikmenin nedenini “elektrikli araç talebindeki küresel yavaşlama” olarak açıkladı.
Bu karar, Toyota’nın kısa süre önce Japonya Mobilite Fuarı’nda yaptığı “2028’de ilk katı hal bataryalı elektrikli aracımızı tanıtacağız” açıklamasına rağmen geldi. Üstelik şirket, geçtiğimiz ay Sumitomo Metal Mining ve Idemitsu ile yaptığı ortaklıklarla bu teknolojiyi ticarileştirmeyi hedeflediğini duyurmuştu.