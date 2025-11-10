Toyota fabrika planını erteledi

Aslında her şey, Toyota’nın Fukuoka’da 280 bin metrekarelik bir alan satın almasıyla başlamıştı. Şirket, burada menzili iki katına çıkaracak, şarj süresini ise yarıya indirecek bataryalar üretmeyi planlıyordu. Ancak elektrikli araçlara yönelik küresel talebin beklenenden daha yavaş artması işleri bozdu.