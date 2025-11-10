Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Toyota fabrika planını erteledi

Kasım 10, 2025 10:35
1
Toyota fabrika

Toyota’nın yeni nesil elektrikli araç bataryalarına dair büyük planı bir kez daha sekteye uğradı. Şirket, Japonya’da kurmayı hedeflediği dev batarya fabrikasının inşaatını yeniden erteleme kararı aldı.

2

Aslında her şey, Toyota’nın Fukuoka’da 280 bin metrekarelik bir alan satın almasıyla başlamıştı. Şirket, burada menzili iki katına çıkaracak, şarj süresini ise yarıya indirecek bataryalar üretmeyi planlıyordu. Ancak elektrikli araçlara yönelik küresel talebin beklenenden daha yavaş artması işleri bozdu.

3

Normalde Nisan ayında imzalanması beklenen yer seçimi anlaşması önce birkaç ay ötelenmişti. Sonbaharda tamamlanması planlanan süreç de şimdi bir kez daha rafa kalktı. Japon ekonomi gazetesi Nikkei’nin haberine göre Toyota, projenin detaylarını yeniden gözden geçirecek.

4

Fukuoka Valisi Seitaro Hattori, Toyota Başkanı Koji Sato’yla yaptığı görüşmenin ardından erteleme haberini doğruladı ama fabrikanın tamamen iptal edildiği yönündeki söylentileri yalanladı. Şirket ise gecikmenin nedenini “elektrikli araç talebindeki küresel yavaşlama” olarak açıkladı.

5

Bu karar, Toyota’nın kısa süre önce Japonya Mobilite Fuarı’nda yaptığı “2028’de ilk katı hal bataryalı elektrikli aracımızı tanıtacağız” açıklamasına rağmen geldi. Üstelik şirket, geçtiğimiz ay Sumitomo Metal Mining ve Idemitsu ile yaptığı ortaklıklarla bu teknolojiyi ticarileştirmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.