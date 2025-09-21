Menü Kapat
 Murat Makas

Volkswagen Touareg sahneden çekiliyor, yerini elektrikli ID.Touareg alıyor

Volkswagen, yıllardır üretimde olan efsanevi SUV modeli Touareg’e veda etmeye hazırlanıyor. Ama marka, bu ismi tamamen tarihe gömmeye niyetli değil. Yerine gelecek olan ID.Touareg, tamamen elektrikli bir SUV olarak sahneye çıkacak.

Alman üretici, 2025 itibarıyla Touareg’in üretimini sonlandıracak. Slovakya’daki Bratislava fabrikasında böylece yeni modeller için kapasite açılacak. Ancak Touareg’in bıraktığı boşluk uzun süre dolu kalmayacak. ’in planına göre, 2029’da ID.Touareg isimli yollara çıkacak.

Markanın hedefi net: Hem elektrikli araçlara ağırlık vermek hem de kârlılığını korumak. ID.Touareg bu anlamda kilit rol üstlenecek. Henüz resmi onay yok ama kulislerde konuşulanlara bakılırsa, plan hayata geçtiğinde bu model Volkswagen’in yeni SSP (Scalable Systems Platform) altyapısını kullanan ilk otomobil olacak. Normalde bu platformun ilk çıkışı yeni nesil e-Golf ve ID.Cross ile yapılacaktı fakat o projeler ertelenmiş durumda.

Volkswagen Touareg sahneden çekiliyor, yerini elektrikli ID.Touareg alıyor

YENİ PLATFORM, YENİ RAKİPLER

SSP’nin hayata geçmesi için Wolfsburg’daki fabrikanın baştan aşağı yenilenmesi gerekiyor. Bu sürecin tamamlanması ise Golf üretiminin Meksika’ya kaydırılmasına bağlı. Touareg’in üretimden kalkması, işte bu dönüşüm için de önemli bir adım sayılıyor. Bloomberg’in aktardığına göre, gecikmelere rağmen yeni nesil e-Golf’ün 2028’de piyasaya çıkması hâlâ mümkün görünüyor.

Volkswagen Touareg sahneden çekiliyor, yerini elektrikli ID.Touareg alıyor

ID.Touareg sahneye çıktığında karşısında güçlü rakipler bulacak. Hyundai Ioniq 9 ve KIA EV9 gibi modeller, elektrikli SUV liginde şimdiden kendine yer edinmiş durumda. Volkswagen’in ABD pazarındaki elektrikli araç planı ise hâlâ tam olarak şekillenmiş değil. Şimdilik 2026’da yeni ID.4'ün, muhtemelen "ID.Tiguan adıyla, tanıtılması bekleniyor.

ETİKETLER
#volkswagen
#elektrikli suv
#Touareg
#Id.touareg
#Ssp Platformu
#Yeni Nesil E-golf
#Hyundai Ioniq 9
#Otomobil
