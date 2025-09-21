Yeni Jeep Avenger 4xe Türkiye’de

Jeep, 2023’te tamamen elektrikli olarak tanıttığı Avenger’ın hibrit versiyonunu artık Türkiye’de de satışa sundu. 48V hafif hibrit teknolojisine sahip Avenger 4xe’nin fiyatı 2.544.444 TL’den başlıyor. Üstelik marka, bu model için 250 bin TL’ye kadar takas desteği de veriyor. Araç, en üst donanım seviyesi olan Overland ile yollara çıkıyor.

TASARIM VE DONANIM DETAYLARI

Avenger 4xe, şehir yaşamına uygun kompakt yapısını korurken Jeep DNA’sına özgü arazi yeteneklerini de taşıyor. Overland paketinde A/T uyumlu 17 inç siyah alaşım jantlar, dört mevsim lastikler, yenilenmiş ön-arka tamponlar, full LED projektör farlar, LED arka aydınlatmalar, sis farları ve arazi tipi koruma plakaları standart olarak sunuluyor. Ayrıca gövde rengi kapı kolları, arka çekme kancası ve sunroof da donanıma dahil.

İç mekânda ise gümüş renkli ön panel, özel kumaştan üretilmiş yıkanabilir koltuklar, deri direksiyon, ön kol dayanağı, karartılmış camlar, çok renkli ambiyans aydınlatma, kablosuz şarj, otomatik kararan dikiz aynası ve ayarlanabilir bagaj zemini öne çıkan özellikler arasında.

TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK EKİPMANLARI

10.25 inç dokunmatik ekran ve tam dijital gösterge paneliyle gelen araçta, otomatik klima sistemi, adaptif hız sabitleyici, Seviye 2 kısmi otonom sürüş yardımı, aktif fren desteği, trafik işareti tanıma, şerit takip, sürücü dikkat asistanı, eğim iniş desteği, Selec-Terrain sürüş modları, 360 derece park yardımcısı, 180 derece arka kamera ve drone görünümü gibi gelişmiş teknolojiler standart.

ARAZİ KABİLİYETİ VE PERFORMANS

Yeni Avenger 4xe, diğer versiyonlara göre 10 mm daha yüksek, yani 210 mm yerden yüksekliğe sahip. Optimize edilmiş 22° yaklaşma, 21° tepe aşma ve 35° uzaklaşma açılarıyla zorlu arazilerde rahatça ilerleyebiliyor. 400 mm’lik su geçiş kabiliyeti de maceracı sürücülere güven veriyor.

Arka akstaki 22.7:1 oranlı redüktör, 1.900 Nm tork ile üstün çekiş sağlıyor. Akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, hız ve zemine göre tork dağılımını otomatik ayarlıyor: düşük hızlarda 50:50, orta hızlarda gerektiğinde devreye giren arka motor, yüksek hızlarda ise yakıt tüketimini azaltmak için ön planda kalan benzinli motor.

HİBRİT GÜÇ ÜNİTESİ

48V hibrit sistemin merkezinde 1.2 litrelik 136 beygirlik turbo benzinli motor ve önde-arkada yer alan 21 kW’lık iki elektrik motoru bulunuyor. Toplamda 145 beygir güç üreten sistem, 6 ileri çift kavramalı şanzımanla destekleniyor. Araç, düşük hızlarda tamamen elektrikli ilerleyebiliyor. Maksimum hızı 194 km/sa, 0–100 km/sa hızlanması ise 9,5 saniye.