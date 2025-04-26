Yarım asırlık usta, asla alınmayacak arabaları açıkladı! ‘Bunlar dolandırıcılık'

TikTok fenomeni ve 55 yıllık deneyime sahip usta mekanik Scotty Kilmer, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW ve Jaguar Land Rover gibi büyük markaları değerlendirdi. Usta, özellikle bazı arabaların yalnızca logoları için fazladan ödeme yapıldığını ve bazı modellerin tam anlamıyla “dolandırıcılık” olduğunu belirtiyor.

Tam 55 yıldır otomobil mekaniği üzerinde çalışan TikTok fenomeni usta Scotty Kilmer, otomobil dünyasının güvenilirliği sorgulattığı videosu ile milyonlarca kez izlendi. Volvo’dan Jaguar Land Rover’a kadar birçok büyük markayı inceleyen Kilmer, bazı arabaların sadece logoları için fazla ücretlendirildiğini ve bazı modellerin tam anlamıyla "dolandırıcılık" olduğunu söyleri. İşte usta mekanikten önemli araba tavsiyeleri...

VOLVO: SİSTEME SAĞLAM, AMA…

AS gazetesinin derlediği habere göre Kilmer, Volvo’nun Çinli bir şirket tarafından satın alınmasına rağmen sağlam yapılarıyla uzun ömürlü arabalar sunduğunu belirtiyor. Ancak, kısa vadede beklediğinizden daha fazla masraf çıkabilir.

VOLKSWAGEN: KISMIYLA İYİ, AMA…

Volkswagen, Porsche ve Audi markalarına sahip olsa da Kilmer, eski Volkswagen Beetle’ın sağlamlığını bulmanın zor olduğunu vurguluyor. Kısa vadede işler idare etse de uzun vadede sürpriz masraflar çıkabiliyor.

MERCEDES-BENZ: LEXUS’A KAPTIRDI, AMA YİNE DE…

Kilmer, Mercedes-Benz’in Lexus’a karşı verdiği mücadeleyi kabul etse de, bu markayı BMW’ye tercih ettiğini belirtiyor. Eğlenceli sürüş sunan Mercedes-Benz, daha dayanıklı olsa da yine de dikkatli olmanız gerekiyor.

BMW: BÜYÜK PARA ÇARÇUR EDİCİ

Kilmer, BMW’yi, logoları yüzünden çok fazla para harcamak isteyenlere hitap eden bir marka olarak tanımlıyor. “Büyük Para Waster” (Büyük Para Çarçur Edici) olarak nitelendirilen BMW, her ne kadar sürüş keyfi sunsa da uzun vadede güvenilirlik konusunda eksik kalabiliyor.

JAGUAR LAND ROVER: PARA HARCAMAK İSTİYORSANIZ ALIN

Kilmer, Jaguar Land Rover’ı, yüksek fiyatlarla büyük tamir masrafları gerektiren bir marka olarak öne çıkarıyor. Yüksek fiyatlı arabaları sevenler için bir seçenek olabilir, ancak masrafları çok yüksek.

ELEKTRİKLİ ARABALAR: “BİR DOLANDIRICILIK”

Kilmer, elektrikli arabaların sıfır emisyon vaadinin gerçek bir dolandırıcılık olduğunu belirtiyor. Elektrikli arabaların faydaları konusunda duyduğu endişeyi dile getiriyor ve bunların kısa vadede de büyük masraflara yol açabileceğini söylüyor.