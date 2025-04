Yarım asırlık usta, asla alınmayacak arabaları açıkladı! ‘Bunlar dolandırıcılık'

SCOTTY KILMER KİMDİR?

Scotty Kilmer, 2 Ekim 1953'te New York, Niagara Şelalesi'nde doğdu. 14 yaşında, babasının sahibi olduğu Texaco benzin istasyonunda büyükbabası Elmer Kilmer'dan tamircilik öğrenmeye başladı. York Üniversitesi'nden antropoloji alanında lisans, Illinois Üniversitesi'nden ise yüksek lisans diploması aldı. Ancak üniversite kadro sisteminden memnun olmayarak akademik kariyerini sonlandırıp tamircilik yapmaya karar verdi. 1980'de Houston'a taşındı. Kilmer, 1994'te yayımlanan Everyone's Guide to Buying a Used Car and Car Maintenance adlı kitabıyla adını duyurdu ve bu kitabın ardından Houston Chronicle'da yer aldı. Bu da yerel CBS kanalı KHOU'nun ilgisini çekerek ona Crank It Up with Scotty adlı televizyon şovunu kazandırdı. Bu program, küçük otomotiv sorunlarına çözüm önerileri sundu ve 2004'te Bölgesel Emmy Ödülü'nü kazandı. Daha sonra YouTube kanalını açarak, araba sorunları ve araç endüstrisi üzerine tavsiyelerde bulundu. Kilmer, videolarında genellikle kendi müşterilerinin arabalarını kullanarak mekanik sorunları çözme teknikleri gösterdi, ancak "tıklama tuzağı" başlıkları kullanarak bazı tartışmalara yol açtı.