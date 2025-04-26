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 | Suat Vilgen

Yarım asırlık usta, asla alınmayacak arabaları açıkladı! ‘Bunlar dolandırıcılık'

TikTok fenomeni ve 55 yıllık deneyime sahip usta mekanik Scotty Kilmer, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW ve Jaguar Land Rover gibi büyük markaları değerlendirdi. Usta, özellikle bazı arabaların yalnızca logoları için fazladan ödeme yapıldığını ve bazı modellerin tam anlamıyla “dolandırıcılık” olduğunu belirtiyor.

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Yarım asırlık usta, asla alınmayacak arabaları açıkladı! ‘Bunlar dolandırıcılık'
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 06:46
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 06:52

Tam 55 yıldır otomobil mekaniği üzerinde çalışan TikTok fenomeni usta Scotty Kilmer, otomobil dünyasının güvenilirliği sorgulattığı videosu ile milyonlarca kez izlendi. Volvo’dan Jaguar Land Rover’a kadar birçok büyük markayı inceleyen Kilmer, bazı arabaların sadece logoları için fazla ücretlendirildiğini ve bazı modellerin tam anlamıyla "dolandırıcılık" olduğunu söyleri. İşte usta mekanikten önemli araba tavsiyeleri...

Yarım asırlık usta, asla alınmayacak arabaları açıkladı! ‘Bunlar dolandırıcılık'

VOLVO: SİSTEME SAĞLAM, AMA…

AS gazetesinin derlediği habere göre Kilmer, Volvo’nun Çinli bir şirket tarafından satın alınmasına rağmen sağlam yapılarıyla uzun ömürlü arabalar sunduğunu belirtiyor. Ancak, kısa vadede beklediğinizden daha fazla masraf çıkabilir.

Yarım asırlık usta, asla alınmayacak arabaları açıkladı! ‘Bunlar dolandırıcılık'

VOLKSWAGEN: KISMIYLA İYİ, AMA…

Volkswagen, Porsche ve Audi markalarına sahip olsa da Kilmer, eski Volkswagen Beetle’ın sağlamlığını bulmanın zor olduğunu vurguluyor. Kısa vadede işler idare etse de uzun vadede sürpriz masraflar çıkabiliyor.

Yarım asırlık usta, asla alınmayacak arabaları açıkladı! ‘Bunlar dolandırıcılık'

MERCEDES-BENZ: LEXUS’A KAPTIRDI, AMA YİNE DE…

Kilmer, Mercedes-Benz’in Lexus’a karşı verdiği mücadeleyi kabul etse de, bu markayı BMW’ye tercih ettiğini belirtiyor. Eğlenceli sürüş sunan Mercedes-Benz, daha dayanıklı olsa da yine de dikkatli olmanız gerekiyor.

Yarım asırlık usta, asla alınmayacak arabaları açıkladı! ‘Bunlar dolandırıcılık'

BMW: BÜYÜK PARA ÇARÇUR EDİCİ

Kilmer, BMW’yi, logoları yüzünden çok fazla para harcamak isteyenlere hitap eden bir marka olarak tanımlıyor. “Büyük Para Waster” (Büyük Para Çarçur Edici) olarak nitelendirilen BMW, her ne kadar sürüş keyfi sunsa da uzun vadede güvenilirlik konusunda eksik kalabiliyor.

Yarım asırlık usta, asla alınmayacak arabaları açıkladı! ‘Bunlar dolandırıcılık'
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JAGUAR LAND ROVER: PARA HARCAMAK İSTİYORSANIZ ALIN

Kilmer, Jaguar Land Rover’ı, yüksek fiyatlarla büyük tamir masrafları gerektiren bir marka olarak öne çıkarıyor. Yüksek fiyatlı arabaları sevenler için bir seçenek olabilir, ancak masrafları çok yüksek.

Yarım asırlık usta, asla alınmayacak arabaları açıkladı! ‘Bunlar dolandırıcılık'
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ELEKTRİKLİ ARABALAR: “BİR DOLANDIRICILIK”

Kilmer, elektrikli arabaların sıfır emisyon vaadinin gerçek bir dolandırıcılık olduğunu belirtiyor. Elektrikli arabaların faydaları konusunda duyduğu endişeyi dile getiriyor ve bunların kısa vadede de büyük masraflara yol açabileceğini söylüyor.

Yarım asırlık usta, asla alınmayacak arabaları açıkladı! ‘Bunlar dolandırıcılık'

Sıkça Sorulan Sorular

SCOTTY KILMER KİMDİR?
Scotty Kilmer, 2 Ekim 1953'te New York, Niagara Şelalesi'nde doğdu. 14 yaşında, babasının sahibi olduğu Texaco benzin istasyonunda büyükbabası Elmer Kilmer'dan tamircilik öğrenmeye başladı. York Üniversitesi'nden antropoloji alanında lisans, Illinois Üniversitesi'nden ise yüksek lisans diploması aldı. Ancak üniversite kadro sisteminden memnun olmayarak akademik kariyerini sonlandırıp tamircilik yapmaya karar verdi. 1980'de Houston'a taşındı. Kilmer, 1994'te yayımlanan Everyone's Guide to Buying a Used Car and Car Maintenance adlı kitabıyla adını duyurdu ve bu kitabın ardından Houston Chronicle'da yer aldı. Bu da yerel CBS kanalı KHOU'nun ilgisini çekerek ona Crank It Up with Scotty adlı televizyon şovunu kazandırdı. Bu program, küçük otomotiv sorunlarına çözüm önerileri sundu ve 2004'te Bölgesel Emmy Ödülü'nü kazandı. Daha sonra YouTube kanalını açarak, araba sorunları ve araç endüstrisi üzerine tavsiyelerde bulundu. Kilmer, videolarında genellikle kendi müşterilerinin arabalarını kullanarak mekanik sorunları çözme teknikleri gösterdi, ancak "tıklama tuzağı" başlıkları kullanarak bazı tartışmalara yol açtı.
ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#bmw
#bmw
#mercedes
#volvo
#volvo
#volkswagen
#volkswagen
#Scotty Kilmer
#araba ustası
#araba tamircisi
#tamirci
#Otomobil
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