Yeni Renault Duster yerli motorla yola çıkıyor

AVANTAJLI KAMPANYALAR VE ÖTV MUAFİYETİ

Renault, yeni Duster için özel kampanyalar da başlattı. 200 bin TL’ye kadar %0 faizli kredi ve 75 bin TL’ye varan takas indirimi fırsatı sunuluyor.

Üstelik Bursa’da üretilen 1.3 TCe otomatik motor sayesinde bu model artık ÖTV muafiyeti kapsamında da satın alınabiliyor. Çünkü yeni düzenlemeyle yerli üretim oranı yüzde 40’ı geçti.