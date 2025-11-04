Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yeni Renault Duster yerli motorla yola çıkıyor

Kasım 04, 2025 10:21
1
Yeni Renault Duster

Renault Duster, artık tamamen yenilenen yerli motor seçenekleriyle yollarda. Bursa’da üretilen yeni motorlar, hem performans hem de ekonomi açısından iddialı.

2

Renault’nun sevilen SUV modeli Duster, artık dört farklı motor seçeneğiyle karşımızda. En dikkat çekici yenilik ise bu motorların Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası’nda üretilmesi. Bu sayede hem maliyet avantajı sağlanıyor hem de modelin “yerli üretim” kimliği daha da güçleniyor.

3

Yeni motor ailesinde 1.3 TCe otomatik, 1.8 Full Hybrid, 1.2 Eco-G ve 1.2 Hybrid 4×4 LPG seçenekleri bulunuyor. Her biri farklı beklentilere yanıt verirken, ortak noktaları düşük yakıt tüketimi ve daha yüksek verimlilik.

PERFORMANS VE KONFOR BİR ARADA

Yeni 1.3 TCe EDC motor, 7 ileri otomatik şanzımanla birlikte 145 HP güç üretiyor. Bu versiyon, 594 litrelik geniş bagaj hacmiyle de sınıfının en kullanışlı SUV’larından biri haline gelmiş durumda.

4

Duster’ın 1.8 Full Hybrid E-Tech motoru ise artık daha güçlü ve verimli. Önceki nesline göre yüzde 10’a varan yakıt tasarrufu sağlayan bu sistem, gelişmiş Multi-mode otomatik şanzımanla sunuluyor.

LPG severler için geliştirilen 1.2 Eco-G motor, 120 HP gücüyle dikkat çekiyor. Bütçesini düşünen kullanıcılar için ekonomik bir alternatif. Ayrıca Duster tarihinde ilk kez, 1.2 Hybrid 4×4 LPG motoruyla hem dört çeker sürüş, hem otomatik vites, hem de düşük yakıt tüketimi bir arada sunuluyor.

5

YENİLENEN İÇ MEKAN VE TEKNOLOJİ

Yeni Duster, güçlü SUV karakterini korurken iç mekanda da ciddi bir dönüşüm geçirmiş. Techno donanım seviyesinden itibaren standart hale gelen Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) sistemi, sürüşü çok daha konforlu hale getiriyor. Yeni koltuk döşemeleri ve açık gri iç tasarım ise araca ferah bir hava katmış.

6

AVANTAJLI KAMPANYALAR VE ÖTV MUAFİYETİ

Renault, yeni Duster için özel kampanyalar da başlattı. 200 bin TL’ye kadar %0 faizli kredi ve 75 bin TL’ye varan takas indirimi fırsatı sunuluyor.

Üstelik Bursa’da üretilen 1.3 TCe otomatik motor sayesinde bu model artık ÖTV muafiyeti kapsamında da satın alınabiliyor. Çünkü yeni düzenlemeyle yerli üretim oranı yüzde 40’ı geçti.

7

GÜNCEL FİYATLAR

  • Evolution Turbo TCe EDC 145 hp → 1.745.000 TL
  • Techno Turbo TCe EDC 145 hp → 1.795.000 TL
  • Evolution Mild Hybrid Advanced 130 hp 4×4 → 2.288.000 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.