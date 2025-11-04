Yeni Renault Duster yerli motorla yola çıkıyor

Kategoriler
Renault Duster, artık tamamen yenilenen yerli motor seçenekleriyle yollarda. Bursa’da üretilen yeni motorlar, hem performans hem de ekonomi açısından iddialı.
Renault’nun sevilen SUV modeli Duster, artık dört farklı motor seçeneğiyle karşımızda. En dikkat çekici yenilik ise bu motorların Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası’nda üretilmesi. Bu sayede hem maliyet avantajı sağlanıyor hem de modelin “yerli üretim” kimliği daha da güçleniyor.
Yeni motor ailesinde 1.3 TCe otomatik, 1.8 Full Hybrid, 1.2 Eco-G ve 1.2 Hybrid 4×4 LPG seçenekleri bulunuyor. Her biri farklı beklentilere yanıt verirken, ortak noktaları düşük yakıt tüketimi ve daha yüksek verimlilik.
PERFORMANS VE KONFOR BİR ARADA
Yeni 1.3 TCe EDC motor, 7 ileri otomatik şanzımanla birlikte 145 HP güç üretiyor. Bu versiyon, 594 litrelik geniş bagaj hacmiyle de sınıfının en kullanışlı SUV’larından biri haline gelmiş durumda.
Duster’ın 1.8 Full Hybrid E-Tech motoru ise artık daha güçlü ve verimli. Önceki nesline göre yüzde 10’a varan yakıt tasarrufu sağlayan bu sistem, gelişmiş Multi-mode otomatik şanzımanla sunuluyor.
LPG severler için geliştirilen 1.2 Eco-G motor, 120 HP gücüyle dikkat çekiyor. Bütçesini düşünen kullanıcılar için ekonomik bir alternatif. Ayrıca Duster tarihinde ilk kez, 1.2 Hybrid 4×4 LPG motoruyla hem dört çeker sürüş, hem otomatik vites, hem de düşük yakıt tüketimi bir arada sunuluyor.
YENİLENEN İÇ MEKAN VE TEKNOLOJİ
Yeni Duster, güçlü SUV karakterini korurken iç mekanda da ciddi bir dönüşüm geçirmiş. Techno donanım seviyesinden itibaren standart hale gelen Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) sistemi, sürüşü çok daha konforlu hale getiriyor. Yeni koltuk döşemeleri ve açık gri iç tasarım ise araca ferah bir hava katmış.
AVANTAJLI KAMPANYALAR VE ÖTV MUAFİYETİ
Renault, yeni Duster için özel kampanyalar da başlattı. 200 bin TL’ye kadar %0 faizli kredi ve 75 bin TL’ye varan takas indirimi fırsatı sunuluyor.
Üstelik Bursa’da üretilen 1.3 TCe otomatik motor sayesinde bu model artık ÖTV muafiyeti kapsamında da satın alınabiliyor. Çünkü yeni düzenlemeyle yerli üretim oranı yüzde 40’ı geçti.
GÜNCEL FİYATLAR