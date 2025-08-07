Yeni Volkswagen T-Roc'un tasarımı sızdı

Volkswagen'in ikinci nesil T-Roc modeli, Ağustos sonunda tanıtılacak. Ancak resmi lansman öncesinde, aracın dış ve iç tasarımını gözler önüne seren görseller internete sızdı. Çin merkezli AutoHome sitesinde yayınlanan fotoğraflar, yeni T-Roc'un nasıl bir kimlikle geleceğine dair önemli ipuçları veriyor.

DAHA MODERN, DAHA DİNAMİK

Yeni T-Roc'ta, Volkswagen'in güncel tasarım dili açıkça hissediliyor. VW Golf ve markanın ID serisi elektrikli SUV'lerinden izler taşıyan bu yeni model, sportif görünümünü korurken, detaylarda daha modern ve agresif bir kimliğe kavuşmuş.

Arka sütunlardaki yeni formlar, siyah dekoratif detaylar ve LED şeritlerle tamamlanan tampon tasarımı dikkat çekiyor. Aydınlatmalı VW logoları ise araca hem şıklık hem de gece sürüşlerinde görünürlük kazandırıyor.

İÇ MEKANDA TEKNOLOJİ VE KONFOR EL ELE

Kokpit tarafında da Volkswagen'in imzası belirgin. Yeni dijital gösterge paneli, genişletilmiş multimedya ekranı ve üç kollu, fiziksel düğmeli direksiyon simidi, klasik VW sadeliğini günümüz teknolojisiyle birleştiriyor. Alman üretici, kullanıcı dostu bir iç mekan deneyimi sunmayı amaçlamış gibi görünüyor.

HİBRİT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sızan fotoğraflarda dikkat çeken bir diğer detay da bagaj kapağındaki "eTSI" amblemi. Bu, yeni T-Roc'un 48V hafif hibrit sistemle donatılacağını gösteriyor. Golf modellerinde kullanılan motor seçeneklerine benzer bir motor yelpazesi sunulması bekleniyor. Ayrıca, şarj edilebilir hibrit bir versiyonun da yolda olduğu konuşuluyor.