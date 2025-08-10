Almanya'dan Türkiye'deki dört ile seyahat uyarısı! İşte gerekçesi

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarını güncelledi. Suriye ile Irak sınırındaki bazı iller için ek güvenlik tavsiyelerinde bulundu. Açıklamada, Irak ve Suriye sınırındaki Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkâri illerine "zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi" uyarısı yinelendi. Ayrıca son aylarda büyük şehirlerde gösterilerin arttığı, İstanbul'da bazı metro istasyonlarının kapatıldığı ve güvenlik güçlerinin sert müdahalelerde bulunduğu bilgisine yer verildi. Alman vatandaşlarına, gösteri ve kalabalık alanlardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

SAHTE PARA KONUSUNDA DA UYARI YAPILDI

Bakanlık, İstanbul'da sahte döviz vakalarının arttığını, bazı ATM'lerden yüksek kalitede taklit 50 ve 100 dolarlık banknotlar verildiğini de bildirdi. Türkiye'ye seyahet eden Almanlara banknotları dikkatle kontrol etmeleri ve şüpheli durumlarda bankaya veya polise başvurmaları tavsiye edildi. Ayrıca, geçmişte sorunsuz giriş-çıkış yapmış kişilerin dahi sosyal medya paylaşımları, siyasi içerikli etkinliklere katılımları veya geçmişte imzaladıkları bazı dilekçeler nedeniyle gözaltına alınabildiği, haklarında dava açılabildiği veya ülkeye girişlerinin engellenebildiği vurgulandı.

