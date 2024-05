Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı: Sürekli operasyon yapacağız

02 May 2024 20:11 - Güncelleme : 02 May 2024 20:12

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CNN Türk canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Terör örgütleriyle mücadelenin sonunda kadar devam edeceğini söyleyen Güler, "Teröristi kaynağında yok etme stratejimiz var. Irak'ın kuzeyindeyiz 5,6 senedir. Örgüt rahat huzur içinde kaldığı yerleri terk ederek, güneye çekiliyor. Biz ne gerekiyorsa yapmak zorundayız yapacağız." dedi.

Irak ile yapılan üç toplantı sonrasında, Irak'ın da PKK'yı yasaklı örgütler listesine almasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bakan Güler, bu durumun bölgesel işbirliğinin arttığının bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Güler, "PKK'nın Irak'ta 800 köyü boşalttığı ve bu duruma biz dışında kimsenin müdahale etmediği bir gerçek. Bu nedenle teröristleri kaynağında yok etme stratejimiz devam edecek" dedi.

Ayrıca Suriye ve İran sınırlarında da terörle mücadele operasyonlarının sürdüğünü belirten Güler, İran sınırında PKK'lı teröristlerle mücadelenin devam ettiğini ve İran'la yapılan görüşmelerde somut sonuçlar alınmaya çalışıldığını söyledi. Bakan, Türkiye'nin hudut güvenliği konusunda ise "Girmek mümkün değil" ifadesini kullanarak, sınırların son derece güvenli olduğunu ve güvenliğin uluslararası standartlara uygun olduğunu vurguladı.

Bakan Güler'in açıklamalarından diğer öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz silahlı kuvvetlerimizi en kötü şartlara göre yetiştiriyoruz, her bir personeli. Arzu eden herkes gelip eğitimleri görebilir. Üs bölgelerimiz açık, kimseden gizlimiz saklımız yok gelin görün. Orada onların faaliyetlerini nasıl destekliyoruz hepsi açık. Her geçen gün üstüne koyarak, PKK terör örgütünü mutlak suret ile bitireceğiz. Onlar için en kolay iş Türk adaletine teslim olmaktır.

En son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek.

"SINIRDA PKK İLE MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

Terörle mücadelede İran, Irak ve Suriye sınırında terörle mücadele ediyoruz. İran sınırında PKK'lı ile mücadele ediyoruz. Sınırdan karşıya kaçıyor. İranlı dostlarımıza diyoruz şuraya gittiler. Çünkü İHA'larla takip ediyoruz görüyoruz. İran bize diyor ki orada kimse yok. Tabi ki rahatsızız. Onlarla da bunu sürekli görüşüyoruz. Ancak netice alamıyoruz.

"SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN ÜLKELER BİZİMLE GÖRÜŞÜYOR"

Hudutlarımız ile ilgili, açık net söylüyorum. Girmek mümkün değil. 9-10 tane ülke bizim hudut güvenlik sistemimizi kendi ülkesinde yaptırmak için bizim ile görüşüyorlar. Tedbirin sonu yok elbette. Biz görebildiğimiz kadarıyla hudutlarımızda aldığımız tedbirlele girmek mümkün değil. Karşıdan gelen de binlerce kilometreyi aşıp gelen insanlar. Ya geçeceğim ya da öleceğim diye geliyor. 60 bin civarında kahraman askerimiz hudutlarda 7/24 görev yapıyor.

Bizim coğrafyamıza baktığınız zaman, dünyanın en pahalı toprağında yaşıyoruz. Tüm iklimleri yaşıyoruz, aynı gün yüzüyorsun, aynı gün kış tatili yapıyorsun. Böyle olunca da bela da hep başımızda. İlgili kurumlarımızın sürekli hazır olması gerekiyor. Bölgemiz de orta doğu. Bir yanda Rusya Ukrayna savaşı. Bir tarafta Filistin'deki yaşananlar. Dışişleri Bakanımıza bakıyorsunuz, 3 günde 4 ülke geziyor. Bölgemiz bunu gerektiriyor. Ama biz her zaman kara, deniz, hava her şeye her zaman hazırız.

"EUROFİGHTER'I İSTİYORUZ"

Eurofighter sadece Alman dostlarımıza ait bir uçak değil. Biz böyle bir uçağı almak istiyoruz ve Alman dostlarımızın bir takım takıldıkları noktalar var. Bizim NATO'nun üyesi olarak kabul etmemiz söz konusu değil. Bunu kabul etmediğimizi her seferinde dostlarımızla paylaşıyoruz. Kısa süre içinde bu konunun çözüme kavuşacağına inanıyorum. Suudi Arabistan'a Eurofighter'ların verilmesi de bir başlangıç olabilir.

F-35 Ege'de Türkiye'ye karşı bir yetenek değildir. Bir NATO üyesi olarak Yunanistan F-35 sahibi olursa memnun oluruz. Ayrıca kendi uçağımız KAAN geliyor. Ayrıca ABD ile F-35 konusu da nereye varır onu da bilmiyoruz.

KOMŞU İLİŞKİLERİ

F-35 Ege'de Türkiye'ye karşı bir yetenek değildir. Bir NATO üyesi olarak Yunanistan F-35 sahibi olursa memnun oluruz. Ayrıca kendi uçağımız KAAN geliyor. Ayrıca ABD ile F-35 konusu da nereye varır onu da bilmiyoruz. Her savaş yıkım demek. Biz hiçbir dostumuz ile kötü bir ilişki arzu etmiyoruz. Ama bu milli çıkarlarımızı unutacağız demek değil. Anlaşabileceğimiz hususlar da var. Biz artık güven artırıcı önlemlerle dostluğu geliştirmek için uğraşıyoruz. İlla her gün Ege'de bir faaliyet yapmak zorunda değiliz.

F-16 SÜRECİNDE HANGİ ADIMLAR ATILDI?

ABD'li dostlarımızla görüşmelerimiz olumlu şekilde devam ediyor, herhangi bir sorun yok.

İncirlik'te önceden sadece tanker uçakları vardı. Suriye olayları başladıktan sonra İncirlik'e F-16'larımızı konuşlandırdık. Aslında biz bunu geçen sene açıkladık. Yüzde yüz Türkiye'nin kanun ve uygulamalarının geçerli olduğu bir üstür. Tamamen Türkiye'nin yönetimindedir.

Türk Hava Yolları bizim dünyadaki en önemli markamız. Ben kutluyorum. Avrupa'dan Afrika'ya gitmek istiyorsanız mutlaka İstanbul'a geleceksiniz. Bu büyüme politikalarını destekliyoruz. Önümüzdeki günlerde Türk Hava Yolları'nın daha güzel hikayelerini dinlemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum.