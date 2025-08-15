AGS 2025 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için planlanan 25 bin öğretmen atamasının ilk etabını tamamlarken, ikinci etap olan 10 bin kişilik alımlar için hazırlıklar devam ediyor.

Öğretmen adayları, Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının ardından atama takviminin açıklanmasına odaklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılına yönelik toplam 25 bin öğretmen ataması planlamıştır. Bu plan dâhilinde 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, 18 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında KPSS puanı esas alınarak tamamlandı.

Geriye kalan 10 bin kişilik kontenjan ise yeni kurulan Milli Eğitim Akademisi’ne yapılacak alımlar için ayrıldı.

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Bakanlık, 10 bin öğretmen atamasına ilişkin resmi branş dağılımını henüz kamuoyu ile paylaşmadı.

Branşlara göre kontenjanlar, atama takvimi ve başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte netleşecek.

Atamaların ne zaman gerçekleştirileceği ise henüz belli değil.