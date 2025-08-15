Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AGS 2025 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile yapacağı 10 bin öğretmen ataması için süreç devam ederken, adaylar branş dağılımı ve başvuru takviminin açıklanmasını bekliyor.

AGS 2025 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 23:50

(MEB), 2025 yılı için planlanan 25 bin öğretmen atamasının ilk etabını tamamlarken, ikinci etap olan 10 bin kişilik alımlar için hazırlıklar devam ediyor.

Öğretmen adayları, Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının ardından atama takviminin açıklanmasına odaklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılına yönelik toplam 25 bin planlamıştır. Bu plan dâhilinde 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, 18 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında puanı esas alınarak tamamlandı.

Geriye kalan 10 bin kişilik kontenjan ise yeni kurulan Milli Eğitim Akademisi’ne yapılacak alımlar için ayrıldı.

AGS 2025 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Bakanlık, 10 bin öğretmen atamasına ilişkin resmi branş dağılımını henüz kamuoyu ile paylaşmadı.

Branşlara göre kontenjanlar, atama takvimi ve başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte netleşecek.

Atamaların ne zaman gerçekleştirileceği ise henüz belli değil.

Sıkça Sorulan Sorular

10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin öğretmen ataması için kesin bir tarih henüz açıklamamıştır. Atama takviminin, başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte duyurulması beklenmektedir. Adayların resmi duyuruları takip etmesi önemlidir.
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#kpss
#öğretmenlik
#öğretmen ataması
#Ags 2025
#Akademi Giriş Sınavı
#2025 Atamaları
#Aktüel
