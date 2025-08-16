Menü Kapat
Mauro Icardi'den anlamlı sözler: "Yürüyemediğim zamanlardan sonra çok mutluyum"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Karagümrük galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Sahalara dönüşüyle birlikte özellikle Türkiye'deki taraftarlara dikkat çeken Mauro Icardi, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Mauro Icardi'den anlamlı sözler:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 00:18
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 00:21

, kendi sahasında Karagümrük'ü ağırladı ve 3-0 galip geldi. Aylar sonra sahalara dönen ve golünü de atan Mauro Icardi, sürece dair özel değerlendirmeler yaptı.

MAURO ICARDI'NİN GALATASARAY'A DAİR HİSLERİ

"Çok mutluyum. Ciddi bir sakatlık yaşadım ve epey süre uzak kaldım. Çok çalıştım. Herkese teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş geri dönüyorum. Mutluluktan uçuyorum şu anda. Geldiğimden bu yana takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Şampiyonluklar ve kupalar kazandık. Bugün de bunun başladığını düşünüyorum. Kazanma mentalitesini devam ettirmeliyiz. Gol attığım için çok mutluyum. Lucas'a da topu bana bıraktığı için teşekkür ederim. Bu takımı temsil ettiğim ve kaptanlığını yaptığım için gerçekten gururluyum. Tabii Muslera'dan devraldığım için de ayrı bir gurur duyuyorum. Kızım ve sevgilimin adını bu bandın üzerine yazmak istedim. Yürüyemediğim zamanlarda bile bana çok yardımcı oldular. Hala şaşırtıyor sevgi gösterisi. Büyük bir onur. Ülkenin her yerinde bana gösterilen sevgi beni çok mutlu ediyor. Stadyuma her girdiğimde o tutkuyu görüp mutlu oluyorum. Galatasaray zaten büyük ama biz onu daha da büyük yapmak istiyoruz!"

Mauro Icardi'den anlamlı sözler: "Yürüyemediğim zamanlardan sonra çok mutluyum"

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY KAÇ PUANA ULAŞTI?
Süper Lig'e ikide iki ile başlayan Aslan, 6 puanla zirvede yer aldı.
