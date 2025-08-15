Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray - Karagümrük | CANLI MAÇ ANLATIMI

Süper Lig'de Galatasaray ile Karagümrük karşılaşırken, son şampiyon da bu sezon ilk kez kendi taraftarının önüne çıktı. Heyecanla beklenen maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray - Karagümrük | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 22:24

ile , haftanın açılış maçında kozlarını paylaşıyor. RAMS Park'ta oynanan müsabaka saat 21.30 itibarıyla başlarken, hakem olarak ise Ozan Ergün düdük çalıyor.

Galatasaray - Karagümrük | CANLI MAÇ ANLATIMI

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper.

Galatasaray - Karagümrük | CANLI MAÇ ANLATIMI

Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Daniel, Tresor, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago Çukur.

Galatasaray - Karagümrük | CANLI MAÇ ANLATIMI

CANLI ANLATIM

1' İstanbul'da heyecan başladı.

Galatasaray - Karagümrük | CANLI MAÇ ANLATIMI

https://x.com/karagumruk_sk/status/1956423833570677179

3' Karagümrük'te Ahmet'in etkili şutunu Günay Güvenç kurtardı.

Galatasaray - Karagümrük | CANLI MAÇ ANLATIMI

GOL! 10' Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile 1-0 öne geçti!

https://x.com/GalatasaraySK/status/1956425940398928089

18' Karagümrük, kendi sahasından hızlı çıkarak fırsat yakalamaya çalışıyor.

23' Karagümrük'te Tresor Doh, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Konuk ekip maça 10 kişi devam edecek!

26' Galatasaraylı taraftarlar Filistin'e destek pankartları açtı.

Galatasaray - Karagümrük | CANLI MAÇ ANLATIMI

32' Son şampiyon, oyunun kontrolünü eline aldı.

40' Galatasaray ikinci golü arıyor.

45+ RAMS PARK'TA İLK YARI SONA ERDİ: GALATASARAY 1-0 KARAGÜMRÜK!

https://x.com/GalatasaraySK/status/1956435953255317902

GALATASARAY KAYBETMİYOR

Sarı kırmızılı ekip, sahasındaki son 18 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezon ise RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Galatasaray - Karagümrük | CANLI MAÇ ANLATIMI

OKAN BURUK'UN KARARI NET

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden Victor Nelsson ve Carlos Cuesta, Karagümrük karşısında forma giyemedi. Takımdan ayrılığı gündemde olan her iki futbolcunun da lisansı çıkarılmamıştı.

Galatasaray - Karagümrük | CANLI MAÇ ANLATIMI

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Galatasaray ile Karagümrük arasında oynanacak olan mücadele öncesinde satışa çıkan tüm biletler tükenirken, ayrıca stada gidemeyecek olan taraftarlardan ise haklarını bir maçlığına devretmeleri istendi. Sarı kırmızılı ekip, tamamı dolu tribünler önünde mücadele ediyor.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1956294835758903300

KARAGÜMRÜK İÇİN SEZON YENİ BAŞLADI

Karagümrük, birinci haftadaki Başakşehir maçı ertelendiği için bu sezonki ilk sınavına çıktı. Esasen ise Süper Lig'in yeni ekibinin, strateji olarak nasıl bir taktik anlayışını benimseyeceği çok merak ediliyordu.

https://x.com/karagumruk_sk/status/1956098551697592614

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇI HANGİ SKORLA BİTMİŞTİ?
Son şampiyon, Gaziantep FK deplasmanında 3-0 galip gelmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ederson kadroya alınmadı: Guardiola'dan transfer açıklaması geldi!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde misilleme: Manchester Cityli yıldız gündeme alındı!
ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#trendyol süper lig
#karagümrük
#karagümrük
#canlı maç anlatımı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.