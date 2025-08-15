Galatasaray - Karagümrük | CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray ile Karagümrük, haftanın açılış maçında kozlarını paylaşıyor. RAMS Park'ta oynanan müsabaka saat 21.30 itibarıyla başlarken, hakem olarak ise Ozan Ergün düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper.

Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Daniel, Tresor, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago Çukur.

CANLI ANLATIM

1' İstanbul'da heyecan başladı.

https://x.com/karagumruk_sk/status/1956423833570677179

3' Karagümrük'te Ahmet'in etkili şutunu Günay Güvenç kurtardı.

GOL! 10' Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile 1-0 öne geçti!

https://x.com/GalatasaraySK/status/1956425940398928089

18' Karagümrük, kendi sahasından hızlı çıkarak fırsat yakalamaya çalışıyor.

23' Karagümrük'te Tresor Doh, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Konuk ekip maça 10 kişi devam edecek!

26' Galatasaraylı taraftarlar Filistin'e destek pankartları açtı.

32' Son şampiyon, oyunun kontrolünü eline aldı.

40' Galatasaray ikinci golü arıyor.

45+ RAMS PARK'TA İLK YARI SONA ERDİ: GALATASARAY 1-0 KARAGÜMRÜK!

https://x.com/GalatasaraySK/status/1956435953255317902

GALATASARAY KAYBETMİYOR

Sarı kırmızılı ekip, sahasındaki son 18 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezon ise RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

OKAN BURUK'UN KARARI NET

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden Victor Nelsson ve Carlos Cuesta, Karagümrük karşısında forma giyemedi. Takımdan ayrılığı gündemde olan her iki futbolcunun da lisansı çıkarılmamıştı.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Galatasaray ile Karagümrük arasında oynanacak olan mücadele öncesinde satışa çıkan tüm biletler tükenirken, ayrıca stada gidemeyecek olan taraftarlardan ise haklarını bir maçlığına devretmeleri istendi. Sarı kırmızılı ekip, tamamı dolu tribünler önünde mücadele ediyor.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1956294835758903300

KARAGÜMRÜK İÇİN SEZON YENİ BAŞLADI

Karagümrük, birinci haftadaki Başakşehir maçı ertelendiği için bu sezonki ilk sınavına çıktı. Esasen ise Süper Lig'in yeni ekibinin, strateji olarak nasıl bir taktik anlayışını benimseyeceği çok merak ediliyordu.

https://x.com/karagumruk_sk/status/1956098551697592614