Mersin'de 2 gün süren yangının nedeni ortaya çıktı! Firma sahibi dahil 4 tutuklama

Çarşamba günü Silifke ilçesinde Çaltı (Çamlıca), Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasındaki Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan ve ormana sıçrayan yangına 7 ilden binden fazla personelle karadan ve havadan müdahale edildi.

15 BİN DÖNÜM ARAZİ YANDI

6 mahallede 984 hane boşaltılıp bin 851 kişinin tahliye edildiği, 53 evin zarar gördüğü yangın 3'üncü gününde kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 bin dönüm ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada yangının Balandız Mahallesi'nde su borusu kaynağı yapan yüklenici firma çalışanlarının ihmali sonucu çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine yüklenici firmanın sahibi S.K. ve 5 işçi gözaltına alındı.

FİRMA SAHİBİ DAHİL 4 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 6 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden firma sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MERSİN VALİLİĞİ'NDEN YANGIN AÇIKLAMASI

Mersin Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan orman yangınının, ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Soğutma çalışmaları 1 helikopter, 346 kara aracı ve 1069 personelle etkin bir şekilde devam etmektedir. Silifke ilçesinde 10 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sebebiyle 984 hane boşaltılmıştır. Dumandan etkilenen 17 vatandaşımız ve personelimiz yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilmiştir. Yangından etkilenen yerleşim birimlerinde, ilgili müdürlüklerimiz tarafından zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır."