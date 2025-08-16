Galatasaray'da Okan Buruk'tan uyarı: "Devre arasında söyledim"

Okan Buruk'tan Galatasaray için kritik analizler geldi. Oyunun büyük bölümünde istediği düzeyde olmadıklarını ifade eden Buruk, takımı uyardığını söyledi.

OKAN BURUK'TAN TAKIMA MESAJ

"Maçın büyük bir bölümünü çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Devre arasında bunu oyuncularımla da paylaştım. İkinci yarıda biraz daha hareketlendik. İlk yarı özellikle yavaş oyun ve herkesin geriye gelmesi, iç koridor koşularını çok az deneyerek kaleden uzak oynamamız... Barış'ın da gezdiği yerlerde ceza sahası içinde çok az oyuncuyla kaldığımız anlar oldu ama maça giren oyuncuların da yardımıyla kaleye daha yakındık. 11'e 10 oynarken çok net bir pozisyon verdik. Kendi oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. İkinci golü bulabilirdik, belki golü bulsak daha erken rahatlardık ama golü geç bulduk. Bütün oyuncularımın bir arada oynadığı maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi başlayacak. Benim için bu kadar iyi futbolcularımın olması ve onlardan yararlanabilmem önemli. Özellikle Icardi'nin sürelerini çok doğru şekilde planlamamız gerekiyor. Tekrar sakatlanmaması lazım. Takıma ve taraftara verdiği enerji çok önemliydi. Icardi ve Osimhen girdikten sonra oyunumuz ileriye gitti."