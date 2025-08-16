Beşiktaş ve Roma'da transfer zirvesi: Yıldız savaşları!

Leon Bailey ve Jadon Sancho transferlerinde, Beşiktaş ile Roma süreci ortaya çıktı. Halihazırda ciddi bir yapılanmadan geçen iki takım, yıldız kanat oyuncuları için birbirlerine rakip oldu.

BEŞİKTAŞ VE ROMA İÇİN YILDIZ SAVAŞLARI

Leon Bailey ve Jadon Sancho, menajerler aracılığıyla hem Süper Lig'e hem de Serie A'ya sunuldu! Süreçten hareketle Beşiktaş ve Roma; iki yıldız için de görüşme talep ederken, transferde resmen yıldız savaşları başladı. En nihayetinde ise son kararın oyuncularda olduğu dönemde, yakın zamanda iki takımdan sürpriz imzalar gelmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR

Siyah beyazlılar, piyasadaki yıldız isimler için transfer çalışmalarına ve temaslar kurmaya devam ediyor.