Şişli’de akılalmaz hareketin cezası çok ağır oldu: 2 kişiye tam 41 bin 507 lira ceza!

İstanbul Şişli E-5 Çağlayan’da trafiği tehlikeye atarak sunroof’tan çıkan şahıslar, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis tarafından yakalandı. Trafik canavarlığı yapan 2 kişiye uygulanan toplam 41 bin 507 TL idari para cezası herkesi şok etti.

IHA
24.11.2025
24.11.2025
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler üzerine harekete geçti. Görüntülerde, ilçesi E-5 Çağlayan mevkiinde bir aracın sürekli ani şerit değiştirerek trafiği tehlikeye attığı, araçtaki yolcunun ise takmadan aracın sunroof'undan çıktığı tespit edildi.

SÜRÜCÜ VE YOLCU AYNI GÜN YAKALANDI

Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, ekipler trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü Y.A. (27) ve yolcu Y.T. (29)’yu aynı gün içinde yakaladı. Sürücünün sürücü belgesinin geçici olarak alındığı halde araç kullandığı belirlendi.

CEZA YAĞDI: TOPLAM 41 BİN 507 TL

Gözaltına alınan iki şahsa, "Sürücü belgesi geçici alındığı halde araç kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, saygısızca araç kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak" gibi maddelerden toplamda 41 bin 507 TL gibi yüksek bir idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin, haklarında yapılan işlemlerin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

